Teşkilat Akademisi Samsun Eğitim Programı sona erdi - Son Dakika

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından organize edilen Teşkilat Akademisi Samsun Eğitim Programı tamamlandı.

Kentte, AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığının yürüttüğü 2 günlük program çerçevesinde teşkilat mensuplarının katıldığı eğitim programı sona erdi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, eğitim programında AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İsmail Kılıçarslan, Kurtuluş Tayiz, Şaban Kızıldağ, Talip Küçükcan ve Serdar Tuncer'in sunum yaptığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, çok verimli bir eğitim programı gerçekleştirdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"2023'e giden yolda teşkilatın moral motivasyonu ve diğer etkenler açısından bu tür eğitim programlarının çok faydalı. Öncelikle Samsun'a gelerek programımızda çeşitli konularda sunumlar gerçekleştirerek bizlere çok önemli bilgiler katan değerli konuklarımıza teşekkür ediyorum. Teşkilat mensuplarımızın coşkusu, heyecanı, motivasyonu ve katılımı en üst seviyedeydi. Gösterdikleri ilgiden dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum."

AK Parti'nin çok büyük bir aile olduğunu ifade eden Aksu, şöyle devam etti:

"Bizim gönül yoldaşımız milletimiz. Partimizin kuruluşundan bu yana hep milletimizle beraber yürüdük. Devasa yatırımları, büyük hedefleri milletimizin desteğiyle gerçekleştirdik. 2023'e giden yolda da aynı şekilde devam ediyoruz. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde birlik ve beraberlik içerisinde ülkemizin daha çok gelişmesi, daha çok büyümesi için çalışmalarımıza yoğun şekilde devam ediyoruz."