Teşkilat dün akşam yayınlanan bölümüyle geceye damgasını vurdu - Son Dakika

'Teşkilat', aksiyon dolu heyecanlı sahneleri ve görkemli prodüksiyonu ile büyük beğeni toplarken, #EkipRuhu etiketiylesosyal medyaya da damgasını vurdu.

Teşkilat'ın yayınlanan yirmi ikinci bölümünde neler oldu:

'Teşkilat'ın heyecanla izlenen bölümünde ekibin Ariel operasyonundaki başarısı nedeniyle Şirket'te zor duruma düşen Yıldırım, İsrail'de yaşananların intikamını almak için harekete geçti.

Yıldırım, ilk hamlesini Yağmur'u kaçırarak yaptı. Ekip birbirine kenetlenerek Yağmur'u bulmak için dört bir koldan çalışmaya başladı. Tüm ipuçlarının detaylı şekilde incelenmesiyle elde edilen adrese baskın düzenlendi. Ancak geldikleri mekanda tuzağa düşürülen ekip fotoğraflarının çekilmesiyle deşifre olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bu fotoğrafların kullanılması için Yıldırım, Ebru'yu kullandı.

Pınar, Yağmur'un kaçırılmasıyla ilgili bir ipucu bulmak ümidiyle Çetin'e gittiğinde, Ebru'nun hayatının tehlikede olduğunu öğrendi. Çetin ise her şeyden habersiz Yıldırım'ın ona verdiği görevi Barış'a yaptırmaya karar verdi.

Ebru'nun elindeki görüntülerin yayınlanmaması için Hakkı, Hulki ve Uzay hemen harekete geçti. Karargahta kalan Gürcan uzaktan Ebru'nun bilgisayarına müdahale ederken, Uzay gizlice eve girip görüntüleri ele geçirdi.

Yağmur'u kaçıranların Yağmur'a karşılık Zehra'yı istemeleri karargahta büyük yankı uyandırdı. Zehra kızının hayatına karşılık kendi hayatını ortaya koyarak buluşma adresine gitti.

Serdar sonunda Yağmur'un adresine ulaşıp küçük kızı kurtarmayı başardı. Zehra takas şartı olarak içtiği ilacın etkisiyle baygınlık geçirdi ve Serdar'ın zamanında müdahalesiyle kurtuldu. Kendine gelen Zehra, Yağmur'u karşısında görünce büyük bir sevinç yaşadı. Anne kız kavuşurken, Çetin'in görevlendirdiği Barış ise Uzay'ın gözü önünde Ebru'yu vurdu.