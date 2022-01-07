Teşkilat ekibinin görünmez kahramanları Uzay ve Gürcan… - Son Dakika
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Teşkilat ekibinin görünmez kahramanları Uzay ve Gürcan…

Son Güncelleme: 07.01.2022 09:47

TRT1 ekranda yayınlanan ve Pazar akşamlarına damgasını vuran 'Teşkilat', aksiyon dolu yeni bölümüyle 9 Ocak Pazar akşamı ekrana gelmeye hazırlanıyor.

Tüm Dünya bu ikilinin parmaklarının ucunda… Kendilerine verilen her görevi büyük bir başarıyla tamamlayan ekip bu kez en büyük hedefleri Yıldırım'ı alt etmek için Berlin'de adrenalini yüksek bir takip operasyonuna imza atacak.

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'Teşkilat'ın her görevde canlarını ortaya koyarak kendilerini tehlikeye atan ekibi her bölümde yeni bir maceraya atılıyor. Operasyonların en kritik isimleri ise teknoloji konusunda uzman, masa başından tüm dünyaya erişim sağlayabilen Uzay (Serdar Yeğin) ve Gürcan'dan (Ahmet Uğur Say) geliyor. Ekibin analisti Uzay, operasyonların planlamasını yaparken her daim bir adım sonrasını düşünmek zorunda. Siber güvenlik uzmanı Gürcan ise aşılmaz denilen duvarları aşıyor ve sahadaki ekip arkadaşlarını en kritik bilgilerle besliyor.

'Teşkilat'ın iki dahisi Uzay ve Gürcan özellikle genç izleyiciden büyük ilgi görürken, Uzay rolünde Serdar Yeğin'in, Gürcan rolünde ise Ahmet Uğur Say'ın performansları takdir topluyor.

Kaynak: Bültenler
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Ahmet Uğur, Berlin, Uzay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Teşkilat ekibinin görünmez kahramanları Uzay ve Gürcan… - Son Dakika


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SON DAKİKA: Teşkilat ekibinin görünmez kahramanları Uzay ve Gürcan… - Son Dakika
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