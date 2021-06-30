Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu'ndan Miami'de aşk pozları

TRT ekranlarının reyting rekorları kıran dizisinde Ceren adındaki bir ajanı canlandıran Ezgi Eyüboğlu, bir süreden bu yana beraber olduğu Oğulcan Engin ile Amerika'ya tatile gitti.

AŞK POZLARINI PAYLAŞTILAR

Evlilik hazırlıkları yaptıkları iddia edilen çift, tatil sezonunu Marmaris'te açmıştı. Oğulcan Engin'in annesi Seda Sayan'ın da lüks evinin olduğu Miami'de tatil yapan çift, birlikte karelerini de Instagram'dan paylaştı. Ezgi Eyüboğlu da Miami sokaklarında çekilen karelerini hayranlarına aktardı.

İşte Engin ve Eyüboğlu'nun o pozları: