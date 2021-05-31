Teşkilat Serdar diziden ayrılıyor mu? Çağlar Ertuğrul veda mı etti? - Son Dakika Magazin

Bu pazar 14. bölümde sezon finali yapacak olan dizinin başrol oyuncu Çağlar Ertuğrul'la ilgili bir kriz yaşandığı ortaya çıktı.

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Setten sızan bilgilere göre dizinin Serdar'ı Çağlar Ertuğrul kendisine verilen sözlerin tutulmadığını belirterek yapım şirketi Tims&B'ye sezon finalinin ardından projeden ayrılmak istediğini söyledi. Bu gelişme üzerine dizinin senaryosu yeniden kurgulandı.

Eğer yaz aylarında Ertuğrul'la yeniden anlaşma sağlanamazsa yeni sezonda Serdar karakteri projeden ayrılmış olarak gösterilecek.

TEŞKİLAT DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Teşkilat dizisinde, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın olağanüstü deneyimleri bir senaryoya aktarılırken, Başkent Ankara'da uzun zamandır ilk kez bu büyüklükte bir prodüksiyonla dizi çekiliyor. Türkiye tarihinin gerçek olaylarına ve gerçek kahramanlarını konu alan dizide, bir ölüm-dirim savaşının, bazen bir ateş çemberinin içinde "kötü adamların" kim olduğu da çok konuşulacak ve tartışılacak.

Türkiye'nin isimsiz kahramanlarının hikayeleri ilk kez tüm gerçekliği ile 'Teşkilat'ta ekrana gelecek. Dizinin kahramanlarına hayat verecek olan oyuncular, karakterlerini canlandırmak için derinlemesine araştırmalar yaptılar; gerçek olayların dökümanlarından ve konunun uzmanlarından eğitim aldılar. Türk milli istihbaratının kuruluşundan bu yana imza attığı olağanüstü başarıların nefes kesici hikayeleri, 'Teşkilat'ta gün yüzüne çıkacak.

Kaynak: Snob Magazin