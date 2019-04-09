Son Dakika Haberleri: Teşkilat ve Belediye Birlikte Çalışacak

Teşkilat ve Belediye Birlikte Çalışacak

1 saat önce

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, belediye meclis üyelerinin de katılımıyla AK Parti Düzce teşkilatı ile toplantı düzenledi.

Teşkilat ve Belediye Birlikte Çalışacak, System.String[]
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, belediye meclis üyelerinin de katılımıyla AK Parti Düzce teşkilatı ile toplantı düzenledi.

Yerel seçimlerin ardından vakit kaybetmeden işe koyulan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ilk ziyaretini AK Parti Düzce İl Başkanlığına yaptı. Başkan Yardımcıları Hüdaver Gösterişli, Celal Kasapoğlu ve belediye meclis üyelerinin de eşlik ettiği toplantıda Başkan Özlü'yü İl Başkanı Mustafa Keskin, Kadın Kolları Başkanı Güler Güneş ve yönetim kurulu üyeleri ağırladı. Düzce'nin ihtiyaçlarının ve vatandaş beklentilerinin değerlendirildiği toplantıda kısa vadede yapılması planlanan çalışmalar da istişare edildi. Konu hakkında kısa bir açıklama yapan Başkan Özlü "seçimler geride kaldı, artık birlikte çalışma vaktidir. AK Parti'nin gönül belediyeciliği vizyonu ile il teşkilat başkanımız ve üyelerimiz ile üzerimize düşeni en iyi şekilde yapacağız. Memleketimize gönlümüzü verdik, hemşehrilerimize faydalı olmak için var gücümüzle çalışacağız" dedi. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:02 Kaynak: İHA

Celal Kasapoğlu, Faruk Özlü, AK Parti, Düzce, Güncel
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