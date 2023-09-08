Yeniden Refah Partisi, yerel seçimde 81 ilde kendi adaylarını çıkaracak - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi, yerel seçimde 81 ilde kendi adaylarını çıkaracak

Son Güncelleme: 08.09.2023 14:26

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Zor, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimi'ne bütün teşkilatlarının hazır olduğunu belirterek, ''Büyükşehirler başta olmak üzere 81 il, 973 ilçe, 394 beldede Yeniden Refah Partimiz kendi logo ve adaylarıyla seçime girecektir." dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Zor, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimi'ne bütün teşkilatlarının hazır olduğunu belirterek, "Büyükşehirler başta olmak üzere 81 il, 973 ilçe, 394 beldede Yeniden Refah Partimiz kendi logo ve adaylarıyla seçime girecektir." dedi.

Zor, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında milli görüş hareketinin yerel yönetimlerinde, ileri bir demokrasi ve medeniyet tasavvurunun belediye uygulamalarında görüldüğünü belirtti.

"UYUM" ANLAYIŞINI MERKEZE ALACAKLAR

Milli görüş hareketinin 1994'te yönetimini devraldıkları belediyelerde insan, yaşam ve mekan uyumunu merkeze alan bir anlayışla halka yakın ve çalışkan belediyecilik anlayışı gösterdiğine işaret eden Zor, parti olarak 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimlere bu motivasyonla hazırlandıklarını vurguladı.

Teşkilatlara genelge gönderildi! Yeniden Refah Partisi, 81 ilde kendi adaylarıyla seçime girecek
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Zor

"KENDİ PARTİMİZ VE LOGOMUZLA GİRECEĞİZ"

Zor, "Bütün teşkilatlarımız seçime hazırdır. Büyükşehirler başta olmak üzere 81 il, 973 ilçe, 394 beldede Yeniden Refah Partimiz kendi logo ve adaylarıyla seçime girecektir." ifadelerini kullandı.

GENELGE GÖNDERİLDİ

Bugün itibarıyla il teşkilatlarına seçimle ilgili genelge gönderdiklerini belirten Zor, 30 yaş altı gençlerin yanı sıra engelli, deprem ve sel mağdurları ile şehit yakını ve gazilerden aday adaylığı başvuru ücreti almayacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Refah Partisi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeniden Refah Partisi, yerel seçimde 81 ilde kendi adaylarını çıkaracak - Son Dakika


Son Dakika
15:43 Oyuncu Melisa Döngel, yüzündeki hatalı dolguları erittirdi
15:32 Sınır hattı karıştı! Ermenistan ordusu, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
15:28 JP Morgan, TL'de ağırlık artır tavsiyesinde bulundu
15:24 Bodrum FK, Bayern Münih'ten stoper Kaan Berk Bengi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
15:19 Büyükhanlı Holding'in Varisi Cem Büyükhanlı Son Yolculuğuna Uğurlandı
15:14 Çin'in iPhone kullanımını yasakladığı iddiaları Apple'a iki günde 200 milyar dolar kaybettirdi
15:03 Son antrenmana çıkmadı! Galatasaray'dan bir yıldız daha kayıyor
14:59 Süleyman Soylu, yakalanan suç örgütü lideriyle yakın olduğu iddialarına çok sert çıktı
14:46 Sokakta karşılaştığı 2 dayısına ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı
14:38 İhtiyaç kredisinde faiz yüzde 50'yi aştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2023 16:05:28. #1.11#
SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi, yerel seçimde 81 ilde kendi adaylarını çıkaracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement