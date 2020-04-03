TESKOMB'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 7 milyon lira destek

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği (TESKOMB), Milli Dayanışma Kampanyası'na 7 milyon lira bağışla katkıda bulundu.

AA muhabirinin TESKOMB yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na TESKOMB'da katıldı.

Bu kapsamda TESKOMB, Milli Dayanışma Kampanyası'na 7 milyon lira bağış yaptı.