TESL CUP #7 Şampiyonu Çamlıca Espor! - Son Dakika
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TESL CUP #7 Şampiyonu Çamlıca Espor!

TESL CUP #7 Şampiyonu Çamlıca Espor!

17.02.2021 10:40

TESL CUP #7 tamamlandı! Toplamda 51 Counter Strike: Global Offensive takımının kıyasıya mücadele ettiği TESL CUP #7 tamamlandı. Yapılan turnuvaya 8 farklı ülkeden 36 yabancı uyruklu oyuncu katıldı. Toplamda 320 esporcunun mücadele ettiği turnuvayı ülkemizin başarılı espor kulüplerinden Çamlıca Espor kazandı.

Final karşılaşmasında Unity Espor takımı ile karşılaşan Çamlıca Espor, 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen mücadeleyi 2-1 kazanarak turnuvayı şampiyon tamamladı.

TESL CUP #7 ŞAMPİYONU ÇAMLICA ESPOR OLDU

Turnuva ödülleri işe şu şekilde dağıtıldı:

300TL

150TL

50TL

Inferno, Dust2 ve Nuke haritalarının oynandığı final karşılaşması TESL Twitch kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı. Tekrarlarını izleyebilirsiniz.

İlerleyen günlerde yapılacak olan "Azerbaycan Dostluk Şampiyonası"na katılmaya hak kazanan takımlarda belli oldu!

  • Çamlıca Espor
  • Unity Espor
  • Paris Espor
  • Nosferantus Espor

Önümüzdeki hafta yapılacak bir başka turnuva ile seri tamamlanacak. Bu turnuvanın ardından 4 takım daha Azerbaycan Dostluk Şampiyonasına gitmeye hak kazanacak.

Kaynak: ESporTimes
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