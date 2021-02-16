Final karşılaşmasında Unity Espor takımı ile karşılaşan Çamlıca Espor, 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen mücadeleyi 2-1 kazanarak turnuvayı şampiyon tamamladı.
Turnuva ödülleri işe şu şekilde dağıtıldı:
300TL
150TL
50TL
Inferno, Dust2 ve Nuke haritalarının oynandığı final karşılaşması TESL Twitch kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı. Tekrarlarını izleyebilirsiniz.
İlerleyen günlerde yapılacak olan "Azerbaycan Dostluk Şampiyonası"na katılmaya hak kazanan takımlarda belli oldu!
Önümüzdeki hafta yapılacak bir başka turnuva ile seri tamamlanacak. Bu turnuvanın ardından 4 takım daha Azerbaycan Dostluk Şampiyonasına gitmeye hak kazanacak.
Son Dakika › Gamegar › TESL CUP #7 Şampiyonu Çamlıca Espor! - Son Dakika