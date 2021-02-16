TESL CUP #7 Şampiyonu Çamlıca Espor!

Final karşılaşmasında Unity Espor takımı ile karşılaşan Çamlıca Espor, 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen mücadeleyi 2-1 kazanarak turnuvayı şampiyon tamamladı.

TESL CUP #7 ŞAMPİYONU ÇAMLICA ESPOR OLDU

Turnuva ödülleri işe şu şekilde dağıtıldı:

300TL

150TL

50TL

Inferno, Dust2 ve Nuke haritalarının oynandığı final karşılaşması TESL Twitch kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı. Tekrarlarını izleyebilirsiniz.

İlerleyen günlerde yapılacak olan "Azerbaycan Dostluk Şampiyonası"na katılmaya hak kazanan takımlarda belli oldu!

Çamlıca Espor

Unity Espor

Paris Espor

Nosferantus Espor

Önümüzdeki hafta yapılacak bir başka turnuva ile seri tamamlanacak. Bu turnuvanın ardından 4 takım daha Azerbaycan Dostluk Şampiyonasına gitmeye hak kazanacak.