Tesla 100 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın 2. en büyük otomotiv şirketi oldu - Son Dakika
BBC
Son Dakika Teknoloji Tesla 100 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın 2. en büyük otomotiv şirketi oldu - Son Dakika

Tesla 100 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın 2. en büyük otomotiv şirketi oldu

7 saat önce

Hisselerinin değeri dört ayda iki kattan fazla yükselen Tesla, Toyota'nın ardından dünyanın en değerli ikinci otomobil üreticisi oldu.

Tesla 100 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın 2. en büyük otomotiv şirketi oldu, System.String[]

Hisselerinin değeri dört ayda iki kattan fazla yükselen Tesla, Toyota'nın ardından dünyanın en değerli ikinci otomobil üreticisi oldu. Piyasa değeri 100 milyar doları aşan şirket, ikinciliği Volkswagen'den devraldı. Japon otomotiv devi Toyota'nın piyasa değeri 230 milyar dolar.

Tesla hisseleri dün yüzde 4 değer kazandı.

Uzmanlar, Tesla'nın hisselerindeki yükselişi, şirketin son dönemde gösterdiği iyi performansa bağlıyor. Şanghay'da bir fabrika açan şirket, üretim hedeflerini de tutturmuştu.

Tesla geçen yıl, 2018'e kıyasla 367.500 daha fazla araç teslim ettiğini açıkladı. Bu, bir önceki yıla göre üretimde yüzde 50'lik bir artışı temsil ediyor.

Uzmanlar, Tesla'nın Şanghay'daki fabrikayı bir sıçrama tahtası olarak kullanıp Çin'deki pazar payını artırabileceğine dikkat çekiyor. Artışa rağmen, Tesla'nın satışları rakiplerininkinin çok gerisinde.

Volkswagen geçen yıl 11 milyon araba üretti. Toyota da 2019'un ilk 11 ayında 9 milyondan fazla araç sattı.

Elon Musk'a 2,6 milyar dolarlık ödeme

Yıllardır zarar eden şirket, işçi sayısını azaltıp üretim dışı harcamalarında kesintiye gittikten sonra 2019'un üçüncü çeyreğinde kar açıklamıştı.

Şirket, Tesla akülerinin yandığı ve araçların aniden hızlandığı yönündeki şikayetler sonrası başlatılan soruşturmalar nedeniyle şimdiye kadar hiç yıllık kar açıklayamadı.

Tesla, son çeyreğe ilişkin sonuçlarını bu ay açıklayacak.

Şirket 100 milyar Euro'luk piyasa değerini koruyabilirse, Tesla CEO'su Elon Musk'a toplam 2,6 milyar dolar ödeme yapılacak.

Musk, şirketle 2018'de yaptığı anlaşma uyarınca 10 yıl boyunca hisselerden kar payı alacak.

Bu ödemenin ilk dilimi şirketin piyasa değerinin 100 milyar dolara ulaşması ve hem aylık hem de altı aylık ortalamada bunu koruması şartına bağlanmıştı.

Nicola Tesla, Teknoloji, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:40 
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