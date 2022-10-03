Tesla, rekor üretim ve satış rakamlarını açıkladı!

Tesla, 2022'nin üçüncü çeyreği için teslimat ve üretim rakamlarını açıkladı. Ünlü elektrikli otomobil üreticisi, son dönemde sürekli üretim ve satış adetlerini artırmaya devam ediyor. Elon Musk'ın CEO'su olduğu şirket ilerleyen dönemde en çok otomobil satan marka olma hedefini de sürdürüyor.

Tesla, üçüncü çeyrekte rekorlara devam ediyor

Tesla, 2022 yılının 3. çeyreğinde 343 bin araç teslimi yaparak kendisi için yeni bir rekora daha imza attı. Şirket aynı zamanda üretim adedi konusunda da yeni bir rekor kırdı. Elektrikli otomobil markası geçtiğimiz 3 ay içerisinde 365 bin araç üretmeyi başarmış durumda.

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Şirket bu süreçte 346 bin Tesla Model 3 ve Model Y ürettiğini açıkladı. Bu araçların 325 bin adedi ise sahiplerine ulaştı. Diğer yandan Model S ve Model X toplamda 18 bin 672 adetlik üretim rakamına sahip. 20 binden fazla aracın üretilmiş olmasına rağmen henüz sahiplerine teslim edilmemiş olması ise kafalarda soru işareti bırakırken, şirket bu araçların tümünün satıldığını ve sevkiyat halinde olduğunu belirtti.

Tesla son dönemde teslimat sayılarından ziyade maliyet düşürme konusunda odaklandıklarını belirtmiş olsa da 3. çeyrek ile birlikte yeni bir üretim ve teslimat rekoru kırmayı başardı. Elektrikli otomobil üretici, ulaştığı araç satışı ile önceki rekorunu 30 bin adetten fazla bir miktar ile geride bırakmış oldu.

Şirket her ne kadar rekor kırmış olsa da bu çeyrek içerisindeki beklentilerin altında kaldı. Elektrikli otomobil üreticisi 2022 yılının 3. çeyreği için 350 ile 370 bin arasında bir satış adedi hedeflemişti. 20 binden fazla aracın sevkiyat halinde olması nedeniyle, ABD'li üretici bu hedefini gerçekleştiremedi.

Tesla önümüzdeki yıllarda üretim ve satış rakamlarını daha da artırma hedefinde. Öyle ki Elon Musk, 2023 yılında en çok satılan otomobilin Model Y olacağını iddia etmişti. Peki siz Tesla'nın elektrikli otomobilleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.