Tesla, 35 Bin Dolarlık Model 3 Satışına Başladı

Daha Ucuz Fiyata Tesla
Model 3 Almayı Bekleyenlerin Beklediği Haber!
Ucuz yollu Tesla Model 3 Siparişleri Online Verilebiliyor. 35 Bin Dolarlık Model 3 almak isteyenler online sipariş verebilir.
Bir tür sürpriz etkinlikte Elon Musk
, 35 Bin Dolarlık Standart Seri TESLA Model 3'ün sipariş için uygun olduğunu açıkladı. Elektrikli otomobil üreticisi üretim hattını düzenlemek ve Model 3'ün birim maliyetlerini düşürmek için özenle çalışıyor. Uygun fiyatlara siparişler başladı.
Arkadan çekişli 220 mil – 354 km menzili olan maksimum hızı 210 km olan ve sıfırdan yüze 5.6 saniyede çıkabiliyor.
35 bin dolarlık Model 3 giderek kalabalıklaşan elektrikli otomobil pazarına girecek. Chevy Bolt, Kia
Niro EV ve Hyundai Kona EV gibi modeller bu fiyat bandında ve hepsinin kullanım mesafeleri aşağı yukarı aynı. Ancak hiçbirisi Model 3'ün ön belleğine sahip değil.
Düşük fiyatlı Model 3 yeni bir Standart iç donanım ile karşımıza çıkıyor. Kumaş koltuklar, manuel direksiyon simidi ayarı, taban döşeme, temel ses sistemi ve standart haritalar ve navigasyon. Bu modelde sis lambaları, akıllı telefonlar için portlar yok ancak 4 USB portu bulunuyor. Bu bakımdan büyük bir kayıp sayılmaz.
35 Bin Dolarlık Model 3 bu fiyata sadece siyah rengi veriyor. Mavi ve gümüş renkler size 1500 dolara, beyaz isterseniz 2000 dolara ve kırmızı isterseniz 2500 dolara ilave ücrete patlıyor. Yine de siyah modelinde oldukça havalı olduğunu söyleyebiliriz . Araba
hala cam tavana ve katlanmış ısıtmalı yan aynalara sahip olacak.
Şirket ayrıca Standart Range Plus adlı kullanım mesafesi arttırılmış modelde satılıyor. Ayrıca ayarlanabilir koltuklar, daha iyi malzemeler ve yükseltilmiş ses içeren Standart Seri Model 3'ten daha iyi bir iç tasarıma sahip.
Artık Sadece Online Satış Olacak!
Tesla araçlarını sadece Online olarak satacak. Mağazalarına gittiğinizde ve almak istediğinizde sizi online satış adresine yönlendirecek ve 1 dakika da sipariş vermeniz sağlanacak.
35 bin dolarlık Model 3 sizin için hala pahalı ise daha da ucuz modeller için 2-3 yıl daha beklememiz gerektiğini söyleyende Musk'ın kendisi.