Tesla 6 bin aracını geri çağırdı!

İbo Show'da bomba gibi final! 'Bir daha programına çıkmam' diyen ünlü isim de konuk olacak

Tesla, Model 3 ve Model Y'de meydana gelen hatalar nedeniyle toplamda 6 bine yakın otomobilini geri çağırdı. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin açıkladığı belgelere göre, Teslalardaki fren kaliper cıvatalarında meydana gelen gevşeme çeşitli güvenlik problemlerine yol açabiliyor. 2019-2021 arasında üretilen Model 3'ler ve 2020-2021 Model Y araçlar bu kapsamda değerlendiriliyor.

TESLA NORVEÇ'TE SUÇLU BULUNDU

Bu arada Tesla birkaç hafta önce menzil düşürdüğü gerekçesiyle Norveç'te suçlu bulunmuştu. Şirket, 2019'da yayınladığı güncelleme sonrasında Model S ve Model X'lerde menzilin düşmesi ve çeşitli hızlı şarj sorunlarının oluşması nedeniyle Norveç'te suçlu bulundu. Şirket birkaç hafta içinde savunmasını yapmazsa binlerce kullanıcıya ödeme yapmak durumunda kalabilir.