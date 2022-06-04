Tesla AI Day ertelendi: Elon Musk sürprizle geliyor! - Son Dakika
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Tesla AI Day ertelendi: Elon Musk sürprizle geliyor!

04.06.2022 08:38
Tesla AI Day ertelendi: Elon Musk sürprizle geliyor!

Tesla AI Day etkinliği ne zaman yapılacak? Elon Musk'ın dört gözle beklediği yeni yapay zeka konferansına Optimus robotu damga vuracak.

Elon Musk, Tesla'nın dünyanın en büyük robot şirketi olduğunu iddia etmesinin ardından, yapay zekaya yönelik adımlarını hızlandırdı. İlk olarak 2021 yılında gerçekleştirilen Tesla AI Day'in ikinci etkinliği için 19 Ağustos hedef gösterilmişti. Ancak Elon Musk, bir sürprizle birlikte AI Day'i ertelediklerini açıkladı.

Tesla AI Day ne zaman düzenlenecek?

Tesla CEO'su tarafından yapılan açıklamaya göre, 2022 AI Day etkinlik tarihi ertelendi. Otomotiv devi için yeni bir iş yaratma sürecine giren Musk, etkinliğin de Ağustos'tan Eylül'e kaydırıldığını ifade etti. Yeni etkinlik tarihi 30 Eylül olarak belirlendi.

Tesla çalışanları için kabus dolu günler: Gözler Elon Musk'ta!

Bir süre önce Tesla CEO'su Elon Musk, 'kötü hissettiği için' şirketteki çalışanların yüzde 10'unu işten çıkarabileceğini söyledi. Aslında bu Musk'ın, Tesla robotik yatırımlarına ne kadar güvendiğini de ortaya koydu. Daha önceki AI Day etkinliğinde duyurulan insansı robot Tesla Optimus, yeni etkinlikle bir kez daha görücüye çıkacak.

Tesla AI Day pushed to Sept 30, as we may have an Optimus prototype working by then

— Elon Musk (@elonmusk) June 3, 2022

Elon Musk'ın yeni konferasta Tesla Optimus robotuna önem vereceği düşünülüyor. Musk paylaştığı son tweet'te, "Tesla AI Day, çalışan bir Optimus prototipine sahip olabileceğimiz için 30 Eylül'e ertelendi" dedi. Bu açıklama aslında etkinliğin hedefini de göstermiş oldu.

2021 yılında duyurulan ve insansı hareketleriyle tüm dünyada viral olmayı başaran Optimus, Elon Musk'ın açıklamasına göre "tekrarlayan, sıkıcı görevleri" üstlenecek. Daha önce 2022'de çalışan bir prototip göstereceğini söyleyen Musk, sözünü tutmak istiyor.

Tesla'nın yapay zeka ve robotik hamlesi dikkat çekici olsa da, Musk'ın çoğu zaman söylediklerini yerine getirmediğini de unutmayalım. Tesla CEO'su, Optimus prototipi hakkında ciddi davranıyor gibi görünse de, etkinlikte çalışan bir robot olmama ihtimalini göz ardı etmeyin.

Tesla AI Day ertelendi: Elon Musk sürprizle geliyor!

İnsanların yerini alan robotlar aslında fabrikalarda alışıldık bir süreç haline geldi. Özellikle otomobil fabrikalarında çalışan robotik kollar, "tekrarlayan, sıkıcı görevleri" üstlenmeye çoktan başladı. Hatta araştırma, robot sevkiyatlarının rekor kırdığını söylüyor.

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Kaynak: Shiftdelete

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