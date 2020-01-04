Tesla, Almanya'da her yıl yarım milyon elektrikli araç üretecek - Son Dakika
Son Dakika Dünya Tesla, Almanya'da her yıl yarım milyon elektrikli araç üretecek - Son Dakika Dünya

Tesla, Almanya'da her yıl yarım milyon elektrikli araç üretecek

6 saat önce

ABD'li otomotiv şirketi Tesla, Almanya'nın Berlin kentinde kıracağı fabrikada yıllık yarım milyon elektrikli araç üretmeyi planlıyor.

Tesla, Almanya'da her yıl yarım milyon elektrikli araç üretecek, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli otomobil şirketi Tesla, Almanya'nın Berlin kentinde kuracağı fabrikada yıllık yarım milyon elektrikli araç üretmeyi planlıyor.


ABD'li şirketin internet sitesinden yayınlanan planlara göre, Berlin'de kurulacak ve "Gigafactory" olarak anılan fabrikada yıllık 500 bin araç üretilecek. Fabrikada elektrikli araçların montajının yanı sıra pil üretimi de yapılacak. Tesla'nın Model 3 ve Model Y araçlarının üretileceği tesislerde "gelecek modellerin" de piyasaya sunulmak üzere hazırlanacağı kaydedildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Nicola Tesla, Almanya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 04:11 
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