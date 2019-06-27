Son Dakika Haberleri: Tesla araç bataryalarını üretmek için çalışmalara başladı
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Tesla araç bataryalarını üretmek için çalışmalara başladı

22 dakika önce

– ABD merkezli elektrikli araba üreticisi Tesla, araçlarda kullanılan bataryaları kendi bünyesinde üretmek için çalışmalara başladı.

Tesla araç bataryalarını üretmek için çalışmalara başladı, System.String[]
– ABD merkezli elektrikli araba üreticisi Tesla, araçlarda kullanılan bataryaları kendi bünyesinde üretmek için çalışmalara başladı.
CNBC'nin haberine göre Tesla, şirketin Kaliforniya'daki fabrikası yakınlarında "gizli bir laboratuvarda", batarya üretimi üzerinde çalışmalara başladı. Elektrikli araç üretimi tedarik zincirinin en önemli parçalarından biri olan bataryalarını Panasonic'ten alan Tesla, otomobil koltuklarını ve otonom araçlarında kullanılan çiplerin üretimini de şirket içinde yapıyor.
 Tesla CEO'su Elon Musk'ın söz konusu gelişmeyle, Apple'ın Steve Jobs yönetimindeyken ürünlerinin bütün ana parçalarını şirket içinde üretmeye yönelik stratejisini ilham aldığı belirtildi.
Söz konusu araştırmalar devam ederken, Tesla'nın yakın bir zamanda Panasonic'le işbirliğini bırakmayı düşünmediği ve Şangay'daki fabrikada Model 3 araçlarının üretiminin başlamasıyla LG'yle de tedarik işbirliği yapabileceği öne sürüldü.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:27 Kaynak: DHA
Panasonic, Amerika Birleşik Devletleri, Nicola Tesla, Ekonomi
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