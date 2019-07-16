Son Dakika Haberleri: Tesla araç fiyatlandırma stratejisini yeniden değiştğirdi
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Tesla araç fiyatlandırma stratejisini yeniden değiştğirdi

3 saat önce

ABD merkezli elektrikli araba üreticisi Tesla, fiyatlarını yeniden düzenleyerek Model 3 aracının fiyatını 2 bin dolara yakın düşürdü, yüksek kaliteli araçların fiyatlarını ise arttırdı.

Tesla araç fiyatlandırma stratejisini yeniden değiştğirdi, System.String[]
ABD merkezli elektrikli araba üreticisi Tesla, fiyatlarını yeniden düzenleyerek Model 3 aracının fiyatını 2 bin dolara yakın düşürdü, yüksek kaliteli araçların fiyatlarını ise arttırdı.
Şirketin resmi internet sitesine göre, Model X ve Model S araçlarının fiyatları sırasıyla 4 bin dolar ve 5 bin dolar yükselirken, söz konusu değişimlerin Tesla'nın "Standart Menzil (Standard Range)" serisindeki Model 3, Model S ve Model X araçlarının üretimine son verilmesi sebebiyle yapıldığı belirtildi.
Tesla, yılın ikinci çeyreğinde rekor düzeylerde teslimat yaparken, gelecek çeyrekte mevcut rakamları aşmayı hedeflediği öne sürüldü.


Amerika Birleşik Devletleri, Nicola Tesla, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:35 Kaynak: DHA
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