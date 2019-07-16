Tesla araç fiyatlandırma stratejisini yeniden değiştğirdi
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ABD merkezli elektrikli araba üreticisi Tesla, fiyatlarını yeniden düzenleyerek Model 3 aracının fiyatını 2 bin dolara yakın düşürdü, yüksek kaliteli araçların fiyatlarını ise arttırdı.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:35 Kaynak: DHA
ABD merkezli elektrikli araba üreticisi Tesla, fiyatlarını yeniden düzenleyerek Model 3 aracının fiyatını 2 bin dolara yakın düşürdü, yüksek kaliteli araçların fiyatlarını ise arttırdı.
Şirketin resmi internet sitesine göre, Model X ve Model S araçlarının fiyatları sırasıyla 4 bin dolar ve 5 bin dolar yükselirken, söz konusu değişimlerin Tesla'nın "Standart Menzil (Standard Range)" serisindeki Model 3, Model S ve Model X araçlarının üretimine son verilmesi sebebiyle yapıldığı belirtildi.
Tesla, yılın ikinci çeyreğinde rekor düzeylerde teslimat yaparken, gelecek çeyrekte mevcut rakamları aşmayı hedeflediği öne sürüldü.
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