Tesla, araç teslimatında rekor kırdı
1 saat önce
Elektrikli araç üreticisi Tesla, 2019 yılının 3'ncü çeyreğinde 97 bin araç teslimatı gerçekleştirdi ancak Wall Street beklentilerinin gerisinde kaldı.
Elektrikli araç üreticisi Tesla, 2019 yılının 3'ncü çeyreğinde 97 bin araç teslimatı gerçekleştirdi ancak Wall Street beklentilerinin gerisinde kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 07:51
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