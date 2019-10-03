Tesla, araç teslimatında rekor kırdı

Elektrikli araç üreticisi Tesla, 2019 yılının 3'ncü çeyreğinde 97 bin araç teslimatı gerçekleştirdi ancak Wall Street beklentilerinin gerisinde kaldı.

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