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Tesla Araçlar Tek Bir Şarjla Ne Kadar Uzaklığa Gidebilir? - Son Dakika

Tesla Araçlar Tek Bir Şarjla Ne Kadar Uzaklığa Gidebilir?

03.06.2021 04:59
Tesla Araçlar Tek Bir Şarjla Ne Kadar Uzaklığa Gidebilir?, System.String[]

Bir Tesla elektrikli aracının tek bir şarjla tam olarak ne kadar seyahat edebileceği Model, hava durumu ve sürücü alışkanlıkları gibi bir dizi faktöre bağlıdır. Ancak şirketin açıklamasında araçların toplam menzili tahmini olarak açıklanmıştır.

Bir Tesla elektrikli aracının tek bir şarjla ne kadar uzağa gidebileceği, Modele ve ayrıca hava durumu ve sürücünün kişisel alışkanlıkları gibi ek faktörlere bağlı olacaktır. Bununla birlikte, alıcıların satın almadan önce bekleyebilecekleri veya bir sonraki şarj istasyonunun nerede olduğu konusunda endişelenmeleri gereken bazı genel tahminler vardır. İşte bilmeniz gerekenler.

Tesla'lar ve genel olarak elektrikli araçlar, doğru kurulumla özel şarj istasyonlarında veya hatta evde şarj edilebilir. Konum ve şarj hızlarına bağlı olarak, bir Tesla'nın pilini tam olarak şarj etmek için gereken süre ve maliyet değişebilir.

Tesla Araçlar Tek Bir Şarjla Ne Kadar Uzaklığa Gidebilir?

Tesla, birden fazla elektrikli araç satıyor ve ürün yelpazesi, tür, boyut ve fiyatla birlikte değişiyor. Örneğin, standart Model Y 524 km kadar seyahat edecek şekilde derecelendirilirken, Model X maksimum 579 km menzile sahip olduğu açıklanmıştır.

Ardından, 568 km kadar seyahat etme derecesine sahip Model 3 ve 663 km kadar Model S adlı iki Tesla elektirikli araç mevcuttur. Model 3'ün genel olarak en ucuz Tesla olduğu düşünüldüğünde, fiyatın kendisi bir Tesla elektrikli aracın tahmini menzili ile doğrudan ilgili değildir. Fiyatı değiştiren ana etken araçlara eklenen ek özelliklerdir ve bu araçlar menzil açısından da farklılık gösterebilir. Burada listelenen mesafeler genellikle Uzun Menzilli versiyonlarla ilgilidir. Örnek olarak, Standard Range Plus Model 3'ü seçerseniz, menzil 423 km'ye düşer.

Alternatif olarak, daha pahalı Performance Model 3'ü seçerseniz, menzil 506 km olarak listelenir. Her ikisi de Uzun Menzilli Model 3 ile ilişkili 568 km ile karşılaştırıldığında önemli ölçüde farklılık gösterir.

Tesla Araçlar Tek Bir Şarjla Ne Kadar Uzaklığa Gidebilir?

Tesla Araçlar Tek Bir Şarjla Ne Kadar Uzaklığa Gidebilir?

Tesla tarafından listelenen aralıkların yalnızca tahminler olduğunu ve başka şekillerde de değişebileceğini akılda tutmakta fayda var. Bu nedenle ve genel bir rehber olarak kullanımları iyi olsa da, bir Tesla'nın tek bir şarjla seyahat edebileceği garanti edilen minimum veya maksimum mesafe olarak alınmamalıdır. Tesla, Menzil İpuçları sayfasında bu noktayı ayrıntılı olarak açıklıyor ve menzilin test verilerine dayandığını ve bir bireyin deneyimini yansıtacak şekilde tasarlanmadığını belirtiyor. Tesla'nın belirttiği gibi, menzili etkileyebilecek birden fazla ek faktör var.

Ayrıca, bu mesafeler mutlaka statik değildir. Örneğin, Tesla EV'ler yazılım destekli araçlar olduğundan ve menzili tipik olarak verimlilikle ilgili olduğundan, daha sonraki bir zamanda iyileştirmeler yapılması olasılığı vardır ve bu durum Ekim 2020 piyasaya sürülen Model Y gerçekleşmiştir.

Tesla, yalnızca verimliliği artırmakla kalmayıp aynı zamanda Tesla web sitesinde listelenen 508 km'den 524 km'ye kadar menzili artıran kablosuz bir yazılım güncellemesi yayınladı.

Genel olarak, mevcut Tesla modellerinin tümü, en uzun mesafeyi sunan Model S ile tek bir şarjla minimum 482 km seyahat edecek şekilde derecelendirilmiştir. Bununla birlikte, birinin Tesla'dan tam olarak ne kadar seyahat edeceği, kendi sürüş tarzları ve alışkanlıkları da dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlı olacaktır.

Tesla Araçlar Tek Bir Şarjla Ne Kadar Uzaklığa Gidebilir?

Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Tesla Araçlar Tek Bir Şarjla Ne Kadar Uzaklığa Gidebilir? - Son Dakika


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