Tesla aracı dakikalar içinde kül oldu! - Son Dakika
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Tesla aracı dakikalar içinde kül oldu!

28.08.2022 19:56
Tesla aracı dakikalar içinde kül oldu!

Tesla, başarılarıyla olduğu kadar büyük hatalarıyla da gündeme geliyor. Tesla Model S Plaid büyük bir motor arızası verdi.

Elektrikli otomobil dünyasının öncülerinden olan Tesla, birçok kişi tarafından sektörün en iyisi olarak kabul ediliyor. Öte yandan şirketin modelleri, genel anlamda güvenilir olarak bilinse de zaman zaman korkutucu hatalar verebiliyor.

Tesla Model S Plaid, çalıştıktan 3 kilometre sonra alev aldı

Geçtiğimiz yıl tanıtılan Tesla Model S Plaid, dönem dönem kırdığı hız rekorlarıyla gündem oldu. Elektrikli otomobil tutkunlarının en çok tercih ettiği modeller içinde gösterilen araç, yolda ilerlerken bir anda alevler içerisinde kaldı.

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Houndstooth_Belle adlı Twitter kullanıcısı, dedesine ait olan Tesla Model S Plaid aracının yolda giderken yanmaya başladığını belirtti. Kullanıcının belirtiğine göre araç 30 kilometre hızla giderken 3 kilometre sonra yanmaya başladı.

  • Tesla aracı dakikalar içinde kül oldu!
  • Tesla aracı dakikalar içinde kül oldu!
  • Tesla aracı dakikalar içinde kül oldu!

Kullanıcı, aracın henüz 13 aylık olduğunu ve 14 bin kilometrede olduğunu belirtti. Yapılan incelemelere göre yangın, aracın sol motorundan çıktı. Büyük bir tehlike atlatılmış olsa da can kaybı yaşanmadı. Tesla'nın alevler içinde kalan ilk aracı bu değil.

Tesla aracı dakikalar içinde kül oldu!

Mayıs ayında da şirketin bir diğer modeli Tesla Model Y, benzer bir olay yaşadı. Kanada'da bir Tesla kullanıcısı elektrikli aracı ile yol alırken otomobilin bir hata uyarısı verdikten sonra durduğunu belirtti. Aracından dumanlar çıkmaya başladığını aktaran sürücü, sonrasında ise Tesla'nın alev almaya başladığını söyledi. Kapı ve pencerelerin açılmadığını iddia eden sürücü, camları kırarak araçtan zorunda kaldığını vurguladı.

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Tesla aracı dakikalar içinde kül oldu! - Son Dakika

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