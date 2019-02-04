Son Dakika Haberleri: Tesla, Batarya Üreticisi Maxwell Technologies'i Satın Aldı

Tesla, Batarya Üreticisi Maxwell Technologies'i Satın Aldı

9 dakika önce

Tesla'nın arabalarında kullandığı bataryalar, sektördeki en iyi akü birimlerinden bazıları. Fakat her şeyde olduğu gibi, geliştirmeye her zaman imkan vardır. Tesla da bunu bildiğinden bir batarya şirketini bünyesine katmaya hazırlanıyor.

Tesla, Batarya Üreticisi Maxwell Technologies'i Satın Aldı, System.String[]
Tesla, bugün yaptığı açıklamada San Diego merkezli bir batarya teknolojisi şirketi olan Maxwell Technologies'i satın alacağını söyledi. Tesla'ya 218 milyon dolara mal olacak işlem, hisse senedi başına 4,75 dolara denk geliyor; bu da Tesla'nın şirkete normal değerinden %55 daha fazla ödeme yapması demek.



Maxwell, satın alma işleminin kurul tarafından onaylandığını ve 2019'un ikinci çeyreğinden kısa bir süre sonra kesinleşeceğini belirtti. Bir Tesla sözcüsü ise, "Tesla'nın sürdürülebilir enerjiye geçişi hızlandırma misyonunu destekleyen potansiyel kazanımlar arıyoruz" sözlerini kullanırken neden Maxwell'i seçtikleri konusunda ek bir açıklama yapmadı.




1965 yılında kurulan Maxwell Technologies, ABD'ye ve resmi kurumlara iş yapıyor. Enerji depolama ve güç dağıtımını odak noktasına alan şirket, özellikle normal bataryalardan çok daha hızlı dolan ve güç veren ultrakapasitörlere eğiliyor. Şirketin çalıştığı tek alan otomobil sektörü de değil. Şirket aynı zamanda yenilenebilir enerji üreten rüzgar türbinleri üzerinde çalışmalar da yapıyor.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:18 

San Diego, Nicola Tesla, Teknoloji
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Topçam Barajı, 100 Bin Eve Işık Oldu Inter Forması Giyen Icardi'nin Eşi ve Menajeri Wanda Nara, Sosyal Medya Paylaşımlarıyla Yürek Hoplattı

Sokak Köpekleri, Talihsiz Kadını Parçalayarak Öldürdü Halkbank'ın Makedonya'daki Şubesinde Uzun Namlulu Silahlarla Soygun Düzenlendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 21:27:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tesla, Batarya Üreticisi Maxwell Technologies'i Satın Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]