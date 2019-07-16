Son Dakika Haberleri: Tesla bazı modellerinde üretimi bırakıp fiyat indirimine gidiyor
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Tesla bazı modellerinde üretimi bırakıp fiyat indirimine gidiyor

8 saat önce

Elektirikli araç sektörünün öncü şirketlerinden Amerikalı Tesla, Model X ve Model S araçlarının standart menzilli modellerini ürütmeyi bıraktı. Ürün yelpazesini sadeleştirmek amacı ile bu adımları atan şirket Model 3'ün de fiyatını indirdiğini açıkladı.

Tesla bazı modellerinde üretimi bırakıp fiyat indirimine gidiyor, System.String[]
Elektirikli araç sektörünün öncü şirketlerinden Amerikalı Tesla, Model X ve Model S araçlarının standart menzilli modellerini ürütmeyi bıraktı. Ürün yelpazesini sadeleştirmek amacı ile bu adımları atan şirket Model 3'ün de fiyatını indirdiğini açıkladı.

Tesla spor modeli Model X'i, sedan olan Model S'i, "Uzun Menzil" ve daha pahalı olan "Performance" çeşitleri ile sınırlandırdı.
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Nicola Tesla, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 07:22 
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