Tesla bazı modellerinde üretimi bırakıp fiyat indirimine gidiyor
8 saat önce
Elektirikli araç sektörünün öncü şirketlerinden Amerikalı Tesla, Model X ve Model S araçlarının standart menzilli modellerini ürütmeyi bıraktı. Ürün yelpazesini sadeleştirmek amacı ile bu adımları atan şirket Model 3'ün de fiyatını indirdiğini açıkladı.
Elektirikli araç sektörünün öncü şirketlerinden Amerikalı Tesla, Model X ve Model S araçlarının standart menzilli modellerini ürütmeyi bıraktı. Ürün yelpazesini sadeleştirmek amacı ile bu adımları atan şirket Model 3'ün de fiyatını indirdiğini açıkladı.
Tesla spor
modeli Model X'i, sedan olan Model S'i, "Uzun Menzil" ve daha pahalı olan "Performance" çeşitleri ile sınırlandırdı.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 07:22
Rusya'da feci olay: Savaş uçağı evin balkonundan içeri girdi Eğitmeninden kaçan kaplan, seyir halindeki otomobilden yola atladı İngiltere'de lastik tulumlu sapık alarmı! Her yerde aranıyor Kafalarından yapışık şekilde doğan iki yaşındaki ikizler, 50 saatlik ameliyatın ardından birbirinden ayrıldı