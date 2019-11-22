Son Dakika Haberleri: Tesla bilim kurgu filminden esinlendiği Cybertruck adlı yeni pick-up'ını tanıttı
Son Dakika Dünya Tesla bilim kurgu filminden esinlendiği Cybertruck adlı yeni pick-up'ını tanıttı - Son Dakika Dünya

Tesla bilim kurgu filminden esinlendiği Cybertruck adlı yeni pick-up'ını tanıttı

7 saat önce

Elektrikli otomobil devi Tesla'nın kurucusu Elon Musk, "Cybertruck" olarak adlandırılan Tesla'nın ilk pick up aracını tanıttı. Cybertruck'un teknik özellikleri neler? Ne zaman ve ne kadara satılacak?

Tesla bilim kurgu filminden esinlendiği Cybertruck adlı yeni pick-up'ını tanıttı, System.String[]

Elektrikli otomobil devi Tesla'nın kurucusu Elon Musk, "Cybertruck" olarak adlandırılan Tesla'nın ilk pick-up aracını tanıttı.


Kaliforniya'da yapılan tanıtım etkinliğinde konuşan Musk, Cybertruck'un fütüristik tasarımı için Blade Runner bilim kurgu filminden esinlendiklerini ifade etti.

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Nicola Tesla, Elon Musk, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:34 
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