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Tesla bilim kurgu filminden esinlendiği Cybertruck adlı yeni pick-up'ını tanıttı
7 saat önce
Elektrikli otomobil devi Tesla'nın kurucusu Elon Musk, "Cybertruck" olarak adlandırılan Tesla'nın ilk pick up aracını tanıttı.
Cybertruck'un teknik özellikleri neler? Ne zaman ve ne kadara satılacak?
Elektrikli otomobil devi Tesla'nın kurucusu Elon Musk, "Cybertruck" olarak adlandırılan Tesla'nın ilk pick-up aracını tanıttı.
Kaliforniya'da yapılan tanıtım etkinliğinde konuşan Musk, Cybertruck'un fütüristik tasarımı için Blade Runner bilim kurgu filminden esinlendiklerini ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:34
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