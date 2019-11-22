Tesla bilim kurgu filminden esinlendiği Cybertruck adlı yeni pick-up'ını tanıttı

Elektrikli otomobil devi Tesla'nın kurucusu Elon Musk, "Cybertruck" olarak adlandırılan Tesla'nın ilk pick-up aracını tanıttı.



Kaliforniya'da yapılan tanıtım etkinliğinde konuşan Musk, Cybertruck'un fütüristik tasarımı için Blade Runner bilim kurgu filminden esinlendiklerini ifade etti.