Tesla binlerce çalışanını işten çıkaracak

Tesla, tam zamanlı çalışanların yüzde 7'sini işten çıkaracak.

Tesla, tam zamanlı çalışanların yüzde 7'sini işten çıkaracak. Geçici ve kontratlı çalışanlardan ise ancak en çok gerekli olanların istihdamına devam edilecek.

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