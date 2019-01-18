Tesla binlerce çalışanını işten çıkaracak
45 dakika önce
Tesla, tam zamanlı çalışanların yüzde 7'sini işten çıkaracak.
Tesla, tam zamanlı çalışanların yüzde 7'sini işten çıkaracak. Geçici ve kontratlı çalışanlardan ise ancak en çok gerekli olanların istihdamına devam edilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:00
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