Son Dakika Haberleri: Tesla binlerce çalışanını işten çıkaracak

Tesla binlerce çalışanını işten çıkaracak

45 dakika önce

Tesla, tam zamanlı çalışanların yüzde 7'sini işten çıkaracak.

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Tesla, tam zamanlı çalışanların yüzde 7'sini işten çıkaracak. Geçici ve kontratlı çalışanlardan ise ancak en çok gerekli olanların istihdamına devam edilecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:00 

Nicola Tesla, Ekonomi
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