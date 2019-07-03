Son Dakika Haberleri: Tesla bir haftada üç üst düzey yöneticisini kaybetti
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Tesla bir haftada üç üst düzey yöneticisini kaybetti

6 dakika önce

– ABD merkezli elektrikli araba üreticisi Tesla'nın üç üst düzey yöneticisi, geçen son bir haftada istifa etti.

Tesla bir haftada üç üst düzey yöneticisini kaybetti, System.String[]
– ABD merkezli elektrikli araba üreticisi Tesla'nın üç üst düzey yöneticisi, geçen son bir haftada istifa etti.
Çeşitli medya kaynaklarında yer alan gelişmelere göre Tesla'nın Fremont fabrikası üretim birimi başkanı, Avrupa Operasyonları Başkanı ve iç ve dış mühendislik başkan yardımcısı Tesla'dan ayrıldı.
Electrek'te yer alan habere göre Tesla'nın Fremont fabrikasındaki üretim yetkilisi Peter Hochholdinger, 26 Haziran'da istifa etti. Konuyla ilgili bilgisi olan kaynaklara göre 2016'da Audi AG'den Tesla'ya gelen Hochholdinger'ın şirketten ayrılması, Tesla'nın üretim ve teslimat hacmi hedeflerine ulaşmaya çalıştığı kritik bir dönemde gerçekleşti.
Hochholdinger'in yanında Electrek Salı günü Tesla Avrupa Operaysonları başkanı Jan Oehmicke'nin de görevinden ayrıldığını duyurdu. Oehmicke'nin 2018 Mayıs ayında Tesla'ya katılmadan önce yaklaşık 20 yıl BMW'de çalıştığı belirtilirken, saatler sonra Tesla'nın iç ve dış mühendislik başkan yardımcısı Steve MacManus'un da istifa ettiği duyuruldu.
Gelişmelerin yanında Salı günü Tesla hisseleri, şirketin 2019'un ikinci çeyreğinde rekor düzeyde teslimat yaptığı duyurusuyla yüzde 7.0'nin üzerinde yükseldi. Şirket açıklamasına göre Tesla, yılın ikinci yarısında 91 bin olan yatırımcı beklentisini aşarak toplam 95 bin 200 otomobil teslimatı yaptı. Açıklamada ayrıca, şirketin 87 bin 48 araçla rekor üretim düzeyini gördüğü belirtilirken, aynı dönemde toplam 72 bin 351 adet Model 3 ve 77 bin 550 adet Model 3s üretimi yapıldığı vurgulandı.
Medyada daha önce yer alan haberlerde üretim hedeflerine ulaşma krizi yanında işçi yasalarına karşı gelmek ve çalışanların sendikalaşmasını önleyen zoraki yaptırımlarla suçlanan Tesla'nın Model 3 otomobili üretim hedefine ulaşamadığı öne sürülmüştü.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:29 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Nicola Tesla, Avrupa, Ekonomi
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