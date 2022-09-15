Tesla'dan tüm elektrikli otomobil sahiplerine müjde!

Tesla Supercharger şarj istasyonları yüksek hızlı dolum yapabildiği için tüm elektrikli araç sahiplerinin gizli mücevheri haline gelmek üzere. An itibariyle maksimum 250 kW'ye kadar (Büyük bir kısmı 150 kW) DC şarj hızı sunan bu istasyonlar yakın zamanda 300 kW'ye çıkarılacak. Üstelik yalnızca Tesla marka otomobillere değil, herkese açık olacak.

Elektrikli otomobiller Tesla Supercharger için sıraya girdi!

Ülkemizdeki şarj istasyonları en yüksek 150 kW'ye kadar dolum hızı sunuyor. Ortalama ise 50 kW civarında. Avrupa'da ve ABD'de daha yüksek hızların sunulduğunu görsek de istasyon sayısı fazla olduğu için ortalamaları Türkiye'nin biraz üzerinde.

Fakat Tesla bu durumu değiştirmek istiyor. Bu kapsamda daha önce Hollanda, Norveç ve Fransa'daki belirli istasyonlarda geçerli olan Non-Tesla Supercharger Pilot programını İngiltere, İspanya, İsveç, Belçika ve Avusturya'da da kullanıma sundu. Bugün itibariyle İzlanda'da bu ülkelerin arasına katıldı.

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Dolayısıyla Tesla'nın beklenenden çok daha hızlı bir şekilde yayıldığını görüyoruz. Muhtemelen bir noktada bu alanda tekelleşmeyi hedefliyor olabilir. Bu da geçiş sürecinde tüketicinin faydasına olabilir. Zira Supercharger istasyonları içerisinde belli bir standart koşulu sağlıyor.

Türkiye'de de yakın zamanda resmi olarak satışlara ve faaliyete başlayacak olan şirket, önceden belirlenen alanlara şarj istasyonu kurulumlarını gerçekleştirmeye başladı. Hatta Bolu'da Supercharger kurulumu henüz başlamadan teslimat sonrası ziyaret ettik.

Dolayısıyla önümüzdeki yıldan itibaren Türkiye'de de Tesla'nın benzer bir adım atarak tüm elektrikli otomobillere kapısını açması bekleniyor. Hatta o zamana kadar bu pilot programı başarıya ulaşırsa dünyadaki tüm istasyonları için de bu adımı atabilir.

Elektrikli otomobil sahiplerinin karşılaştığı en büyük sorun genelde menzil oluyor. Ayrıca hangi şarj istasyonlarını kullanabilecekleri veya buralarda desteklenen hızlar da yine genel endişeler arasında yer alıyor.

Tabii her ne kadar dünya genelinde binlerce istasyon bulunsa da Tesla bazı avantajları beraberinde getiriyor. Yalnızca sahip olduğu 30 binden fazla şarj noktası bile başlıca pek çok sorunu kökünden çözmeye yetiyor.

Ayrıca burada sayıdan ziyade yerleştirilen konumların da oldukça önemli olduğunu belirtelim. Zira Tesla, yalnızca merkezi yerlerde değil, otel ve tatil yerleri gibi ücra sayılabilecek bölgelere de istasyon açıyor. Bu nedenle hiç bilmediğiniz bir yere gittiğinizde bile yakınlarda bir Supercharger bulabiliyorsunuz.

Buna ek olarak bu Supercharger'lar düzenli bakıma giriyor ve servis teknisyenleri tarafından sürekli izleniyor. Yani herhangi birini kullanmak istediğinizde size garip aksaklıkları yaşatma ihtimali oldukça düşük. Tabii birde Tesla otomobil sahibiyseniz daha da avantajlı olacaksınız.

Sizce Tesla, Supercharger istasyonları ile tekel olmayı başarabilecek mi? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!