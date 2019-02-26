Tesla Ceo'su Elon Musk, Twitter Mesajıyla Yeniden Mahkemelik Oldu

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, yazdığı bir Twitter mesajı nedeniyle ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile yeniden mahkemelik oldu.Twitter'da 24 milyon takipçisi olan Musk, geçen yıl Tesla hisselerini geri toplamak için gerekli mali kaynağı bulduğuna dair mesajı nedeniyle 20 milyon dolar para cezasına çarptırılmış ve şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan ayrılmak zorunda kalmıştı.Musk, şirketi özel mülkiyete geçirip, borsada işlem görmesine son vermeyi düşündüğünü ve "bunun şirketin ilerllemesi için en iyi yol olduğunu" savunmuştu.Musk'ın yazdığı bu tweet yüzünden Tesla da 20 milyon dolar ceza almıştı.SEC, 19 Şubat'ta Tesla'nın üretim rakamlarıyla ilgili yanıltıcı bilgi verdiğini öne sürdüğü Musk'ın anlaşma hükümlerini ihlal ettiği iddiasıyla dün akşam yeniden mahkemeye başvurdu.Musk'ın suçlu bulunması halinde bu kez daha ağır bir cezaya çarptırılma olasılığından söz ediliyor. Avukatından izin almadan mesaj attıMusk dava konusu yeni Twitter mesajında, "Tesla, 2011'de sıfır araba üretti, 2019'da 500 bin civarında üretecek" dedi. Elon Musk birkaç saat sonra, "2019 sonundaki yıllık üretim oranını kastettim. Muhtemelen 500 bin civarında. Yani haftada 10 bin araba. Bu yıl için teslim ettiğimiz araba sayısının 400 bin civarında olması bekleniyor" diyerek düzeltme yaptı.Amerikan Sermaye Piyasası Kurumu olan Komisyon'la Musk arasında varılan anlaşma uyarınca Güney Afrikalı işadamının şirket avukatlarının onayı olmadan Twitter mesajı atması yasak.SEC'in mahkeme başvurusunda Musk'ın "bu yanıltıcı mesaj için" avukatlarından izin alma gereği duymadığı" belirtildi.Tesla yönetimi Musk'ın izin girişiminde bulunmadığını kabul etti, ancak mesajın bir hafta önce kamuoyuna açıklanan şirket verilerine dayandığını duyurdu.'Cezaya değdi'Guardian gazetesine göre, SEC'in son başvurusu üzerine yeni bir duruşma yapılabilir.Bu durumda, yargıç Musk'ın anlaşma hükümlerini gerçekten ihlal edip etmediğine karar verecek.SEC, Musk'ın sözleşmeye aykırı davrandığının tespit edilmesi halinde ne tür bir ceza talep ettiğini açıklamıştı.Komisyon geçen yıl Musk'ın halka açık bir şirkette yöneticilik yapmasının yasaklanmasını istemişti.Musk'ın geçen yılki dava konusu Twitter mesajından sonra şirket hisselerinin değeri artmış, ancak mahkeme mesajın yanıltıcı olduğuna hükmetmişti.Twitter mesajında "SEC'e saygı duymuyorum" diyen Musk, mesajının, ödediği 20 milyon dolarlık kişisel cezaya 'değdiğini' söylemişti.