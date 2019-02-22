Tesla Çin'de Model 3 Teslimatına Erken Başlayacak

– ABD merkezli elektrikli araba üretici Tesla, Model 3 araçlarının Çin'deki teslimatına en az bir hafta erken başlayacak.

– ABD merkezli elektrikli araba üretici Tesla, Model 3 araçlarının Çin'deki teslimatına en az bir hafta erken başlayacak.



Çeşitli medya kaynaklarında yer alan haberlerde, şirketin araç teslimatına Mart'ta başlayacağı yer almıştı. Tesla'nın Cuma günü Pekin'de yapılan açıklamasında, teslimata en az bir hafta erken başlanacağı belirtilirken, Çin merkezli bir internet sitesi aynı gün 1,500'den fazla Model 3 aracı taşıyan bir geminin Şangay'da bir rıhtımına yanaştığını öne sürdü.



Şirketin daha önceki açıklamalarında Şangay Gigafactory tesisinin inşaatının Ocak ayında başladığı, inşaatın yaz aylarında tamamlanacağı ve 2019 sonunda üretime başlanacağı belirtilmişti. Tesla ayrıca geçen yıl, Takata hava yastıklarındaki bir sorun nedeniyle Çin'de 14 bin S Electric aracını geri çekmişti. - İstanbul

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

"Davetkar Kadın" Söylemiyle Gündeme Gelen Aşkım Kapışmak, Kadınlardan Özür Diledi

Yedi Bela Hüsnü'nün Kız İsmet'i Necati Er Hayatını Kaybetti

Avni Yıldırım ve Amerikalı Dirrell Basın Toplantısında Birbirine Girdi

Fabrikada Çalışan İşçi Patlamada Çıkan Ateş Topu ile Havaya Uçtu!