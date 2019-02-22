Son Dakika Haberleri: Tesla Çin'de Model 3 Teslimatına Erken Başlayacak

Tesla Çin'de Model 3 Teslimatına Erken Başlayacak

1 saat önce

– ABD merkezli elektrikli araba üretici Tesla, Model 3 araçlarının Çin'deki teslimatına en az bir hafta erken başlayacak.

Tesla Çin'de Model 3 Teslimatına Erken Başlayacak, System.String[]
– ABD merkezli elektrikli araba üretici Tesla, Model 3 araçlarının Çin'deki teslimatına en az bir hafta erken başlayacak.

Çeşitli medya kaynaklarında yer alan haberlerde, şirketin araç teslimatına Mart'ta başlayacağı yer almıştı. Tesla'nın Cuma günü Pekin'de yapılan açıklamasında, teslimata en az bir hafta erken başlanacağı belirtilirken, Çin merkezli bir internet sitesi aynı gün 1,500'den fazla Model 3 aracı taşıyan bir geminin Şangay'da bir rıhtımına yanaştığını öne sürdü.

Şirketin daha önceki açıklamalarında Şangay Gigafactory tesisinin inşaatının Ocak ayında başladığı, inşaatın yaz aylarında tamamlanacağı ve 2019 sonunda üretime başlanacağı belirtilmişti. Tesla ayrıca geçen yıl, Takata hava yastıklarındaki bir sorun nedeniyle Çin'de 14 bin S Electric aracını geri çekmişti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:52 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Nicola Tesla, Ekonomi
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