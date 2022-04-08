Tesla, Çin'de satılan 125 bin 785 otomobili geri çağırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Tesla, Çin'de satılan 125 bin 785 otomobili geri çağırdı

08.04.2022 13:02
Tesla, Çin'de satılan 125 bin 785 otomobili geri çağırdı

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, Çin'de satılan 125 bin 785 adet "Model 3" marka elektrikli otomobili, üretim hatasından kaynaklanan güvenlik riskleri nedeniyle geri çağırdı.

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, Çin'de satılan 125 bin 785 adet "Model 3" marka elektrikli otomobili, üretim hatasından kaynaklanan güvenlik riskleri nedeniyle geri çağırdı.

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresinden yapılan açıklamada, denetimlerde şirketin söz konusu modeldeki araçların arka motorlarındaki akım çeviricilerdeki bazı hatalar tespit edildiği, mekanik aksaklıklara yol açan hataların düzeltilmesi için araçların geri çağrıldığı belirtildi.

Açıklamada, 11 Ocak 2019 ile 25 Ocak 2022 arasında üretilen 125 bin 785 adet aracın, motor kontrol yazılımlarını güncelleneceği kaydedildi.

Araçların 93 bin 578'inin Çin'de üretildiği, geri kalanın ithal edildiği aktarıldı.

Tesla, şubatta Çin'de üretilen yaklaşık 26 bin "Model 3" ve "Model Y" marka aracının güvenlik riski nedeniyle geri çağırmayı planladığını açıklamıştı.

YORUMLAR
500
Çin'in ABD Büyükelçiliği, Washington'a Pelosi'nin Taiwan Ziyaretini İptal Etme Çağrısında Bulundu Çin'in ABD Büyükelçiliği, Washington'a Pelosi'nin Taiwan Ziyaretini İptal Etme Çağrısında Bulundu Çin, Pelosi'nin olası Tayvan ziyaretini 'kırmızı çizginin aşılması' olarak görüyor Çin, Pelosi'nin olası Tayvan ziyaretini 'kırmızı çizginin aşılması' olarak görüyor

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Amelia Hamlin, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tesla, Çin'de satılan 125 bin 785 otomobili geri çağırdı - Son Dakika


Son Dakika
13:04 Bu kadarı filmlerde olur: 19 yıldır ailesini arayan genç, öz babası ve kardeşiyle aynı işyerinde çalışmış
12:53 Kendisine 7.5'ten 8 veren İmamoğlu'na Belediye Başkanı Yazıcı'dan gündem olacak sözler: 10 üzerinden sıfır veriyorum
12:42 Hırsızlık için girdiği evden engelli taklidi yaparak kaçmak istedi
12:39 Nagihan ve Nisa'nın "doping" tartışmasına eski yarışmacı Turabi de katıldı: Survivor hatasız yaşamaya elverişli değildir
12:34 Pazar ziyaretinde bulunan İmamoğlu ve vatandaşın diyaloğu dikkat çekti: Güzel mi fiyatlar?
12:31 Ukrayna'da tren istasyonuna saldıran Rusya'dan akıl almaz savunma: Silahları vurduk
12:15 Sürü bir koyunu izledi, önce o atladı sonra geri kalanı: 45 koyun ve kuzu geçide atlayıp telef oldu
12:12 Derbi öncesi FB'li Mert Hakan'dan iddialı sözler: Galatasaray'a Kadıköy'den çıkış olmadığını göstereceğiz
12:06 Rusya, sivillerin tahliye için beklediği tren istasyonunu roketle vurdu! En az 30 kişi hayatını kaybetti
11:55 21 bin liralık sahur yemeğini savunan Savcı Sayan'ın paylaştığı faturadaki hata herkesin dikkatini çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 13:16:16. #1.11#
SON DAKİKA: Tesla, Çin'de satılan 125 bin 785 otomobili geri çağırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement