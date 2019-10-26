Tesla, Çin'de üretmeye başladığı Model 3'ü 50 bin dolardan satıyor

Şirketin cuma günü yaptığı açıklamada Çin'de üretilen ve otopilot özellikli Model 3'ü 355 bin 800 yuandan (50 bin 310 dolar) satacak.

Tesla aynı modelin daha ucuz ve otopilotsuz versiyonunu 46 bin dolardan satıyordu ancak Çin'de üretim başladıktan sonra bu modelin satışını web sitesinden kaldırdı. Öte yandan Tesla hisseleri, Çin üretim haberi ve şirketin açıkladığı kar nedeniyle yükseldi.

Reuters'ın haberine göre, milyarder Elon Musk'un amiral gemisi şirketi, programın ilerisindeki 2 milyar dolarlık yeni Çin fabrikasında deneme üretimine başladı, çarşamba günü yaptığı açıklamada, 2019 yılı sonuna kadar yıllık 500 bin araçlık üretim hızıyla ilgili iddialı bir hedefe ulaşmak için yarışacağını söyledi.

ABD yapımı Model 3, bugüne kadar dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'de çok iyi yer buldu. LMC Automotive araştırma firmasına göre, satışlar 30 Eylül'de sona eren çeyrekte 10 bin 542 araçla üç kattan fazla arttı.