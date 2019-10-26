Son Dakika Haberleri: Tesla, Çin'de üretmeye başladığı Model 3'ü 50 bin dolardan satıyor
Son Dakika Güncel Tesla, Çin'de üretmeye başladığı Model 3'ü 50 bin dolardan satıyor

Tesla, Çin'de üretmeye başladığı Model 3'ü 50 bin dolardan satıyor

35 dakika önce

Tesla'nın web sitesinden yapılan açıklamaya göre, Çin'de üretime başladığı Model 3 aracını 50 bin dolardan satışa sunacak.

Tesla, Çin'de üretmeye başladığı Model 3'ü 50 bin dolardan satıyor, System.String[]

Şirketin cuma günü yaptığı açıklamada Çin'de üretilen ve otopilot özellikli Model 3'ü 355 bin 800 yuandan (50 bin 310 dolar) satacak.

Tesla aynı modelin daha ucuz ve otopilotsuz versiyonunu 46 bin dolardan satıyordu ancak Çin'de üretim başladıktan sonra bu modelin satışını web sitesinden kaldırdı. Öte yandan Tesla hisseleri, Çin üretim haberi ve şirketin açıkladığı kar nedeniyle yükseldi.

Reuters'ın haberine göre, milyarder Elon Musk'un amiral gemisi şirketi, programın ilerisindeki 2 milyar dolarlık yeni Çin fabrikasında deneme üretimine başladı, çarşamba günü yaptığı açıklamada, 2019 yılı sonuna kadar yıllık 500 bin araçlık üretim hızıyla ilgili iddialı bir hedefe ulaşmak için yarışacağını söyledi.

ABD yapımı Model 3, bugüne kadar dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'de çok iyi yer buldu. LMC Automotive araştırma firmasına göre, satışlar 30 Eylül'de sona eren çeyrekte 10 bin 542 araçla üç kattan fazla arttı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Nicola Tesla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 01:09 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'li Senatörler: TikTok ülkemiz için ulusal güvenlik tehdidi
Son Dakika: Bahçeli'den Trump'ın skandal mektubuna sert yorum: Alçalma ve kepazelik halidir Barış Pınarı Harekatı anketinde, Türk halkının en az güvendiği ülke İran oldu Rusya'dan ABD'ye şok suçlama: Suriye'de petrol kaçakçılığı yapıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 13:44:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tesla, Çin'de üretmeye başladığı Model 3'ü 50 bin dolardan satıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]