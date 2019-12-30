Tesla, Çin'de ürettiği ilk otomobilleri teslim etti - Son Dakika

Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Çin'de ürettiği ilk otomobilleri sahiplerine teslim etti. Üretilen ilk 15 Model 3,fabrika çalışanları tarafından satın alındı. Otomobilin satış fiyatı ise 50 bin dolar.

Amerika haricinde sadece Çin'de üretim yapan Tesla, bu sayede ABD-Çin ticaret savaşının da etkilerini azaltmasını bekliyor.

Tesla Başkan Yardımcısı Tao Lin, Şangay hükümet yetkililerinin ve fabrika çalışanlarının katıldığı teslim töreninde yaptığı konuşmada, "Bugünden itibaren Çin yapımı Model 3 araçları Çin'in büyük caddelerinde kullanılmaya başlanacak" dedi.

GEÇEN YIL 1,3 MİLYON ARAÇ SATILDI

Dünyanın en büyük otomotiv pazarı olan Çin'de geçtiğimiz yıl yeni enerji kaynaklarının kullanıldığı 1,3 milyon araç satıldı. Tesla Çin'de otomobil üretmenin yanı sıra ülke çapında bakım ve tamir merkezlerinin yanında şarj istasyonları da inşa ediyor. Şirket yönetimi, bu merkezleri gelecek yıl ikiye katlamayı, fabrikada çalışan sayısını da 600'den 1500'e çıkarmayı planladıklarını duyurdu.