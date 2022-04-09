Tesla, Çin'deki "Model 3" Marka Araçlarını Geri Çağırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Tesla, Çin'deki "Model 3" Marka Araçlarını Geri Çağırdı

09.04.2022 12:53
Tesla, Çin'deki "Model 3" Marka Araçlarını Geri Çağırdı

BEİJİNG, 9 Nisan (Xinhua) — Çin'in en üst düzey kalite denetim İdare'den yapılan açıklamaya göre, geri çağırılan araçlar 11 Ocak 2019 ile 25 Ocak 2022 arasında üretilen ve 34.207'si ithal ve 93.578'i de Çin yapımı "Model 3" marka otomobilleri kapsıyor. Hatalı yarı iletken parçaların, bir otomobilin çalışmamasına veya sürüş gücü kaybına neden olabileceği belirtilen açıklamada, […]

Tesla, Çin'deki

BEİJİNG, 9 Nisan (Xinhua) — Çin'in en üst düzey kalite denetim İdare'den yapılan açıklamaya göre, geri çağırılan araçlar 11 Ocak 2019 ile 25 Ocak 2022 arasında üretilen ve 34.207'si ithal ve 93.578'i de Çin yapımı "Model 3" marka otomobilleri kapsıyor. Hatalı yarı iletken parçaların, bir otomobilin çalışmamasına veya sürüş gücü kaybına neden olabileceği belirtilen açıklamada, olağanüstü durumlarda bu tür hataların çarpışma riskini artırabileceği ve dolayısıyla potansiyel güvenlik tehlikesi oluşturabileceği kaydedildi. Tesla'nın Beijing ve Shanghai şubeleri, geri çağrılan araçlardaki yazılımların güncelleneceğini ya da arızalı parçaların ücretsiz olarak değiştirileceğini açıkladı.

YORUMLAR
500
Xi, Beijing Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda Elde Edilen Entelektüel Zenginliğin Önemini Vurguladı Xi, Beijing Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda Elde Edilen Entelektüel Zenginliğin Önemini Vurguladı Çin Uydu Yer İstasyonu Landsat-9'dan Veri Almaya Başladı Çin Uydu Yer İstasyonu Landsat-9'dan Veri Almaya Başladı

Çin Halk Cumhuriyeti, Nisan, Pekin, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Tesla, Çin'deki 'Model 3' Marka Araçlarını Geri Çağırdı - Son Dakika


Son Dakika
12:55 Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel vücudunu sımsıkı saran taytıyla ortalığı yıktı geçti!
12:53 Dünyaca tanınan fenomen Tana Mongeau sokak ortasında üzerini değiştirdi
12:32 Esenyurt'ta 3 çocuk annesi Ceylan'ın sır ölümü! Cinayet mi intihar mı?
12:29 İş arkadaşının anahtarını çaldı, evine hırsız yolladı, mobil bankacılık üzerinden adına kredi çekti
12:21 Yabancı kadınları iş bulma vaadiyle Türkiye'ye getirip, katalogla pazarlamışlardı: Kataloglu fuhuş çetesine rekor ceza talebi
12:18 Ağrı'daki AK Parti sahuru tartışılmaya devam ediyor! Bu kez de mekan sahibi konuştu: Faturadaki hata sehven yapıldı
12:14 Fenerbahçe'nin hocasından derbi uyarıları: İlk gole ve kartlara dikkat!
11:55 Çarşıda pazarda fiyatı artıyor ama üreticilerin elinde kalan soğanlar depolarda çürümeye terk edildi
11:52 Herkes eleştirmişti ama Nevşin Mengü, Ağrı'daki sahur görüntülerini "doğal" buldu: Gençler sosyalleşmiş!
11:48 Ölen kocasıyla iletişim kurmak için gittiği medyuma aşık oldu: Medyumla evlenmek için mezardaki kocadan izin istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 13:02:58. #1.11#
SON DAKİKA: Tesla, Çin'deki "Model 3" Marka Araçlarını Geri Çağırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement