Tesla, Çin'deki "Model 3" Marka Araçlarını Geri Çağırdı - Son Dakika

BEİJİNG, 9 Nisan (Xinhua) — Çin'in en üst düzey kalite denetim İdare'den yapılan açıklamaya göre, geri çağırılan araçlar 11 Ocak 2019 ile 25 Ocak 2022 arasında üretilen ve 34.207'si ithal ve 93.578'i de Çin yapımı "Model 3" marka otomobilleri kapsıyor. Hatalı yarı iletken parçaların, bir otomobilin çalışmamasına veya sürüş gücü kaybına neden olabileceği belirtilen açıklamada, olağanüstü durumlarda bu tür hataların çarpışma riskini artırabileceği ve dolayısıyla potansiyel güvenlik tehlikesi oluşturabileceği kaydedildi. Tesla'nın Beijing ve Shanghai şubeleri, geri çağrılan araçlardaki yazılımların güncelleneceğini ya da arızalı parçaların ücretsiz olarak değiştirileceğini açıkladı.