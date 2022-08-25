Video: Çin'in Dışa Açılma Hızı, Tesla'nın Yenilikçi Uygulaması İçin Zemin Hazırlıyor

Tesla Çin Shanghai Bölgesi Genel Müdürü Gong Ling, Çin'in artan dışa açılma hızının Tesla'nın yenilikçi uygulaması için doğal ve verimli bir zemin sağladığını söyledi.

Gong, ABD'li otomobil üreticisinin Shanghai'daki fabrikası Gigafactory'nin üç yılda 1 milyon araç üretimine ulaştığı bir dönemde bu açıklamayı yaptı.

GONG LING, Tesla Çin Shanghai Bölgesi Genel Müdürü:

"Lingang Yeni Alanı ve Tesla'nın Shanghai'daki fabrikası Gigafactory inşa edileli üç yıl oldu. Üç yılda bir milyon aracın üretimi artık bir dönüm noktasına işaret ediyor. Bu bir virgül, ilerlemeye devam etmemiz için bir itici güç. Çin'in dışa açılım hızı artmaya devam ederken piyasa canlılığı ve sosyal yaratıcılık benzeri görülmemiş bir düzeye ulaştı. İş ortamı da, Tesla'nın yenilikçi uygulaması ve ekolojik yeni enerji inşası için doğal ve verimli bir zemin sağlayan yasalara dayalı, uluslararası ve adil hale geldi."

Tesla'nın 2019 yılında Shanghai'da kurulan fabrikası Gigafactory, şirketin Amerika Birleşik Devletleri dışındaki ilk fabrikası. Gigafactory'nin endüstriyel zinciri yerelleştirme oranı, yüzde 95'in üzerinde ve çalışanlarının yüzde 99,99'u Çinli.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai kentinden bildiriyor.