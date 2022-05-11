Tesla'da bir sorun daha: Yüz binlerce aracı geri çağırdı - Son Dakika
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Tesla'da bir sorun daha: Yüz binlerce aracı geri çağırdı

11.05.2022 12:26
Tesla'da bir sorun daha: Yüz binlerce aracı geri çağırdı

Tesla, aşırı CPU ısınma sorunu yaşayan ve dokunmatik ekranın bozulmasına yol açan bir sorun nedeniyle 130 bin aracı geri çağırdı.

Kısa bir süre önce araçlarına Türkçe dil desteği ekleyerek Türk kullanıcılarına sürpriz yapan Tesla, bu kez tatsız bir haberle gündeme geldi. Elektrikli otomobil şirketi, arabalarında yaşanan kritik hataları çözmek için başlattığı geri çağırma programının kapsamını genişletti.

Daha önce Boombox özelliğinin düzgün çalışmaması nedeniyle 600 bin aracını geri çağırmıştı. Şimdi ise bilgi-eğlence sistemlerinde, CPU'nun hızlı şarj esnasında aşırı ısınması sebebiyle 130 bin aracını daha geri çağırdığını duyurdu. Bu sorundan etkilendiği tespit edilen modeller, teknik serviste ücretsiz bir şekilde onarılacak.

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Tesla Model 3, Y, S ve X'i etkiliyor

2022 Model 3 ve Y'nin yanı sıra 2021 ve 2022 Model X ve S'yi etkilediği belirtilen aşırı CPU ısınma sorunu, aracın dokunmatik ekranının kısmen veya tamamen bozulmasına yol açıyor. ABD'deki Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

Hızlı şarj etme veya hızlı şarja hazırlık sırasında, bilgi-eğlence sistemlerinde merkezi işlem birimi (CPU), beklenenden daha yüksek sıcaklıkları önlemek için yeterince soğumayabilir. Bu da CPU'nun yavaşlamasına veya yeniden başlatılmasına neden olabilir.

Tesla'da bir sorun daha: Yüz binlerce aracı geri çağırdı

NHTSA'ya göre, bu sorun sürücülerin yedek kameralarını kullanmasını, dokunmatik ekranı kullanarak vites değiştirmesini ve ön cam sileceklerinin hızını ayarlamasını da engelleyebiliyor. Bazı Tesla modelleri ön cam silecek hızlarını otomatik olarak ayarlasa da, bu özelliğin bulunmadığı araçlar için önemli bir sorun teşkil ediyor.

Ölüm veya yaralanma yok

Tesla sorunla alakalı 59 garanti talebi ve 59 saha raporu aldı. Ek olarak, bundan kaynaklı herhangi bir yaralanma veya ölüm vakası olmadığı belirtildi. Öte yandan şirket, 3 Mayıs'ta yayınladığı yazılım güncellemesiyle sıcaklık yönetimini iyileştirmeyi ve böylece sorunu çözmeyi hedefliyor.

Tesla geçen yıl bilgi-eğlence sistemlerinde AMD Ryzen tabanlı işlemcileri kullanmaya başlamıştı. Bu yılın başlarında bazı sürücüler, Intel Atom ile gelen eski modellerin Ryzen'li arabalara göre sürüş mesafesinde daha performanslı olduğunu dile getirmişlerdi. Aşırı CPU ısınma sorununun AMD'den kaynaklanıp kaynaklanmadığı henüz bilinmiyor.

Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda veya SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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