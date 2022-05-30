Tesla'dan diğer araba markalarını kıskandıracak yeni özellik! - Son Dakika
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Tesla'dan diğer araba markalarını kıskandıracak yeni özellik!

30.05.2022 14:38
Tesla'dan diğer araba markalarını kıskandıracak yeni özellik!

Tesla'nın yayınlandığı yeni güncellemesi, kritik bir sorunu ortadan kaldırıyor. İşte Tesla'nın müşterilerine sunduğu son özellik.

Elektrikli otomobil devi Tesla, Android ve iOS uygulaması için son güncellemesini paylaştı. Güncelleme içerisinde rutin hataların çözülmesine ek olarak, ilginç bir özellik de yer aldı. Yeni güncellemeyle birlikte Tesla, araç sahipleri için yapılan geri çağırma uyarılarını gösterecek.

Tesla'nın yeni güncellemesi geri çağırma için uyarı verecek

Diğer birçok otomobil üreticisinde olduğu gibi Tesla da müşterilerine sık sık bilgilendirmelerde bulunuyor. Özellikle Elon Musk, Tesla'yı bir robot şirketi olarak adlandırdığı için, Tesla araçlarının da zaman zaman geri çağrılması gerekiyor.

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Tesla 4.9 sürümüyle birlikte "Servis" menüsünde birtakım değişiklikler yapıldığı ortaya çıktı. Tesla_app_iOS isimli bir Twitter hesabı tarafından fark edilen Tesla uygulamasının yeni özelliği, geri çağırma ve servis uyarıları konusunda müşterilerini bilgilendirecek.

Tesla_app_iOS'un açıklamasına göre "Servis" bölümü eski sürümlerde sadece servis randevularını ve yaklaşan hizmetleri gösteriyordu. Ancak yeni özellikle birlikte herhangi bir hatadan dolayı geri çağırma uyarısı yapılırsa araç sahiplerine bildirim gönderilecek.

Herhangi bir geri çağırma olup olmadığını kontrol etmek isteyen Tesla sahiplerinin ise yapması gerekenler çok basit. Tesla uygulamasındaki Servis bölümüne gittikten sonra, aracınız için mevcut olan tüm geri çağırmaları liste halinde görebilirsiniz. Ayrıca şirket, yeni geri çağırmalar için bildirim atacak.

Fakat Tesla'nın Android ve iOS uygulamalarında bu özelliğin henüz aktif edilmediği fark edildi. Sürüm notlarına göre, uygulamanın Hizmet bölümü, geri çağırmayla ilgili bir güncelleme olursa kullanıcıyı Tesla'nın web sayfasına yönlendirecek.

Peki siz Tesla güncellemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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