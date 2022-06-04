Tesla'dan skandal hamle: Çalışanlarını izliyormuş - Son Dakika
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Tesla'dan skandal hamle: Çalışanlarını izliyormuş

04.06.2022 16:38
Tesla'dan skandal hamle: Çalışanlarını izliyormuş

Yayınlanan rapora göre Tesla, yaklaşık 4 yıl önce işçilerin sendikalaşmasını önlemek için bir danışmanlık şirketiyle anlaştı.

Elon Musk, geçtiğimiz günlerde çalışanlarını işten kovmak ile tehdit etmişti. Tesla'nın yaklaşık 4 yıl önce sendika kurmak isteyen çalışanlarını izlemek için danışmanlık firması MWW PR ile çalışmaya başladığı ortaya çıktı.

Tesla, işçilerin sendika kurmasını engellemek istiyor

Tesla, Apple ve Amazon başta olmak üzere birçok Amerikan firmasında çalışan işçiler, sendika kurmak istiyor. Amazon ve Apple, bir süredir çalışanlarının sendika kurmasını engellemek ile meşgul.

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Yayınlanan rapora göre Tesla, 2017 ve 2018'de bazı işçilerin sendikalaşmaya çalıştığında MWW PR ile görüştü. Kurulmak istenen birliğin örgütlenme yapısını izlemek isteyen şirket, çalışanlarını sosyal medya platformlarında izlemeye başladı.

Tesla'dan skandal hamle: Çalışanlarını izliyormuş

MWW PR adlı şirketin Tesla'da haksız işçi uygulamaları ve cinsel taciz davalarıyla ilgili tartışmaları öncelikli olarak incelediği ortaya çıktı. Elon Musk, sosyal medya platformlarının şirketler için önemli bilgilere sahip olduğunu düşünüyor.

CNBC ile röportaj yapan MWW PR sözcüsü, "2017 ile 2018 yılları arasında Tesla'ya danışmanlık hizmeti verdik. Bunu paydaşların markayla ilgili sorunları ve düşünceleri hakkında fikir edinmek için yapılan yaygın uygulamalardan biri olarak düşünebilirsiniz." ifadelerine yer verdi.

Siz Tesla'nın işçilerini izleme girişimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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