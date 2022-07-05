Tesla, ilginç güneş paneli aracını ortaya koydu! - Son Dakika
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Tesla, ilginç güneş paneli aracını ortaya koydu!

05.07.2022 15:00
Tesla, ilginç güneş paneli aracını ortaya koydu!

Tesla'nın üzerinde güneş panelleri ve SpaceX Starlink internet uydu bulunan römorku katılımcılarda büyük merak uyandırdı.

Birçok üretici elektrikli araçlarını daha verimli hale getirmek için yeni yollar arıyor. Araçların üzerine güneş panelleri eklemek de bu düşüncelerden bir tanesi. Ancak panellerin getirdiği ağırlık ve panellerin henüz yeterli kadar verimli olmaması nedeniyle bu yöntem henüz tam olarak benimsenmiş değil. En ünlü elektrikli otomobil üreticilerinden olan Tesla da bu yönde bazı adımlar atıyor gibi görünüyor.

Tesla güneş panelli bu römork ile ne planlıyor?

Tesla, Almanya'daki bir fuarda ilginç bir aracı ortaya koydu. Üzerinde güneş panelleri ve SpaceX Starlink internet uydu bulunan römork büyük merak uyandırdı. Tesla'nın Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen IdeenExpo fuarına konuk olan bu araç ile ne yapmak istediği ise henüz bilinmiyor.

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Bu güneş panellerinin 300 W'lık olduğunu düşünsek bile günde maksimum 2.7 kW'lık bir enerji sağlayacaktır. Bu da ortalama olarak bir araca ancak 80 km'lik bir menzil sunabilir. Römorkun fazladan getirdiği ağırlığı saymıyoruz bile.

Tesla is at the "IdeenExpo" in Hannover.

They brought a solar range extender trailer with Starlink.

And a Model Y with the 4680 structural battery pack.

Next to the Tesla stand is the VW stand. There are apparently more VW employees at the Tesla stand than Tesla employees. pic.twitter.com/8IHxLI5ukW

— Tesla_Adri (@tesla_adri) July 4, 2022

Çok nadir durumlar dışında bu güneş paneline sahip aracın çok kullanışlı olduğunu söyleyemeyiz. Aracın, üzerinde bir Starlink alıcısı taşıması da diğer bir dikkat çekici nokta olarak gösterilebilir. Bilindiği gibi SpaceX, geçtiğimiz günlerde hareket halindeki araçlarda Starlink hizmeti sunmak için gerekli izinleri almıştı.

Tesla, bu güneş paneli aracının yanı sıra farklı ürünlerle de fuardaki yeri aldı. Şirket fuara kesilmiş bir Tesla Model Y de getirdi. Bu sayede aracın detayları ortaya çıkarken 4680 hücreli batarya sistemi de gözler önüne serildi. Model Y'nin ve bataryanın bir kesitine yer verilen fuarda Tesla'nın en çok dikkat merak edilen tanıtımı ise kuşkusuz güneş panellerine sahip römork oldu.

Tesla, ilginç güneş paneli aracını ortaya koydu!

Bu esrarengiz araç gizemini korurken Tesla'dan da henüz bir açıklama gelmedi. Peki siz Tesla'nın güneş panelleri ve Starlink alıcısı ile donatılan bu aracı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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