Tesla İngiltere'de elektrik üretmek için başvuru yaptı

Elektrikli araç üreticisi Amerikan Tesla firması İngiltere'de elektrik üretmek için ruhsat başvurusunda bulundu. Şirketin bu girişim ile hedefinin ne olduğu bilinmiyor. Ancak İngiliz basınında çıkan haberlere göre başvurunun amacı firmanın Autobidder isimli platformunu tanıtmak olabilir.



Telegraph gazetesinin haberine göre Amerikan firması İngiliz Gaz ve Elektrik Pazarı Kurumu'na ruhsat için başvurdu. Tesla ise başvuruyla ilgili bir açıklama yapmadı. Elon Musk'ın liderlik ettiği Tesla firması son dönemde batarya endüstrisine yatırımlarıyla dikkat çekiyor.