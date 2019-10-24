Son Dakika Haberleri: Tesla karamsarları şaşırttı, hisseler yüzde 21 ralli yaptı
Son Dakika Ekonomi Tesla karamsarları şaşırttı, hisseler yüzde 21 ralli yaptı

Tesla karamsarları şaşırttı, hisseler yüzde 21 ralli yaptı

1 saat önce

Tesla piyasalar zarar beklerken kar açıklayınca karamsarları şaşırtarak bu yılki kayıplarının çoğunu sildi ve şirketin hisseleri yüzde 21'lik ralliyle Tesla'nın piyasa büyüklüğüne bir gecede 9 milyar dolar ekledi.

Tesla karamsarları şaşırttı, hisseler yüzde 21 ralli yaptı, System.String[]

Tesla piyasalar zarar beklerken kar açıklayınca karamsarları şaşırtarak bu yılki kayıplarının çoğunu sildi ve şirketin hisseleri yüzde 21'lik ralliyle Tesla'nın piyasa büyüklüğüne bir gecede 9 milyar dolar ekledi.

Nicola Tesla, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 05:59 
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