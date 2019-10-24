Tesla karamsarları şaşırttı, hisseler yüzde 21 ralli yaptı
1 saat önce
Tesla piyasalar zarar beklerken kar açıklayınca karamsarları şaşırtarak bu yılki kayıplarının çoğunu sildi ve şirketin hisseleri yüzde 21'lik ralliyle Tesla'nın piyasa büyüklüğüne bir gecede 9 milyar dolar ekledi.
Tesla piyasalar zarar beklerken kar açıklayınca karamsarları şaşırtarak bu yılki kayıplarının çoğunu sildi ve şirketin hisseleri yüzde 21'lik ralliyle Tesla'nın piyasa büyüklüğüne bir gecede 9 milyar dolar ekledi.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 05:59
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