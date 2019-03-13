Tesla Küresel İşe Alım Ekibinin Yarısını İşten Çıkardı

– ABD merkezli elektrikli araba üreticisi Tesla, maliyetleri azaltma amacıyla küresel işe alım ekibinin yarısının işine son verdi.

– ABD merkezli elektrikli araba üreticisi Tesla, maliyetleri azaltma amacıyla küresel işe alım ekibinin yarısının işine son verdi.



Electrek'te yer alan habere göre, aralarında kıdemli çalışanların da bulunduğu 150 kişinin işine son verildi ve tazminat ödendi.



Tesla'nın bazı mağazalarını kapatma kararının ardından söz konusu mağazalardaki çalışanlarının işlerine son vermesi bekleniyordu; ancak, Electrk'te yer alan haberde, söz konusu işten çıkarmaların mağazaların kapatılmasıyla ilgili değil, maliyeti azaltma yönünde atılan bir adım olduğunu öne sürdü. - İstanbul

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