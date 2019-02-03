Son Dakika Haberleri: Tesla, Kuruluşundan Bu Yana İlk Kez Karşılıklı Kâr Elde Etti

Tesla, Kuruluşundan Bu Yana İlk Kez Karşılıklı Kâr Elde Etti

1 saat önce

Tesla, 2018 yılının dördüncü çeyreğinde 139 milyon dolarlık kar elde etti.

Tesla, Kuruluşundan Bu Yana İlk Kez Karşılıklı Kâr Elde Etti, System.String[]
Kâr elde etmek, Tesla için söylemesi kolay ancak gerçekleştirmesi zor bir durum niteliğindeydi. Firma, kâr elde etmek için geçtiğimiz yıllarda ciddi adımlar atmıştı. Son istatistiklere bakılacak olursa atılan adımlar yavaş yavaş işe yaramaya başlamış olabilir.




Tesla'nın 15 yıllık tarihinde ilk defa gerçekleşen bu olay sonucunda şirket, kâr elde ettiği bir çeyreği gerisinde bıraktı. Geçtiğimiz çeyrekte 7,2 milyar dolar gelir elde eden Tesla, 139 milyon dolar kâr etti.



Tesla, geçtiğimiz sene 21,4 milyar dolar gelir elde etti, ancak yıl sonu raporlarına göre şirket yılı 1 milyar dolar içeride kapattı. Tabii ki 2017 yılındaki 2 milyar dolarlık zarar düşünüldüğünde Tesla'nın büyük bir gelişme gösterdiğini söyleyebiliriz.




Tesla, bu sene 400.000 adet araba satmayı hedefliyor. Amacına ulaşabilirse bu da yıllara oranla %60'lık bir artış demek olacak. Şirket, sürdürülebilir kâr için elektrikli aracı Model 3'e güveniyor.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 04:45 

Nicola Tesla, Teknoloji
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