Son Dakika Haberleri: Tesla Maxwell Technologies'i 218 Milyon Dolara Satın Alıyor

Tesla Maxwell Technologies'i 218 Milyon Dolara Satın Alıyor

10 dakika önce

– ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla, Kaliforniya merkezli Maxwell Technologies'in hisselerinin tamamını 218 milyon dolar karşılığında satın alıyor.

Tesla Maxwell Technologies'i 218 Milyon Dolara Satın Alıyor, System.String[]
ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla, Kaliforniya merkezli Maxwell Technologies'in hisselerinin tamamını 218 milyon dolar karşılığında satın alıyor.

Tesla'nın konuyla ilgili CNBC'ye yaptığı açıklamada, şirketin söz konusu anlaşma kapsamında Maxwell Technologies hisselerini Cuma günkü 3.07 dolar kapanış değerinden yüzde 55 primle hisse başına 4.75 dolardan satın alacağı belirtildi. Açıklamada, "Dünyanın sürdürülebilir enerji sektörüne geçişini hızlandırmayı görev edinen Tesla hedeflerini destekleyecek olası satın alımlara sıcak bakıyoruz" denildi.

Tesla CEO'su Elon Musk, daha önce Maxwell'in ürettiği kondansatör teknolojisine olan ilgisini dile getirmiş ve söz konusu teknolojinin elektrikli araç sektöründe pillerden daha çığır açıcı etkisi olabileceğini söylemişti.

Maxwell'in konuyla ilgili açıklamasında da şartların karşılanmasıyla söz konusu anlaşmanın 2019'un ikinci yarısında tamamlanacağı belirtildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:46 Kaynak: DHA

Kaliforniya, Amerika Birleşik Devletleri, Nicola Tesla, Ekonomi
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