Son Dakika Haberleri: Tesla Model 3 Sedan Fiyatını 1,100 Dolar Düşürdü

Tesla Model 3 Sedan Fiyatını 1,100 Dolar Düşürdü

2 saat önce

– ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla'nın, müşteri yönlendirme programının sona ermesinin ardından çeşitli medya kaynakları Model 3 sedan araçlarının fiyatının 1,100 dolar düşürüldüğünü öne sürdü.

Tesla Model 3 Sedan Fiyatını 1,100 Dolar Düşürdü, System.String[]
– ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla'nın, müşteri yönlendirme programının sona ermesinin ardından çeşitli medya kaynakları Model 3 sedan araçlarının fiyatının 1,100 dolar düşürüldüğünü öne sürdü.

Tesla CEO'su Elon Musk, Ocak ayında resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Tesla'nın müşteri yönlendirme programının 1 Şubat'ta sona ereceğini belirtmişti. Musk'ın açıklamalarının ardından online tasarım stüdyosunu güncelleyen Tesla, 44 bin dolar olan Model 3 sedan fiyatını da 42 bin 900 dolar olarak güncelledi.

Söz konusu indirim, Tesla'nın en gözde modeline bu yıl uygulanan ikinci indirim olurken, elektrikli araçlardaki vergi indiriminin ardından Model 3 sedan fiyatı Ocak ayında 46 bin dolardan 44 bin dolara düşürülmüştü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:56 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Nicola Tesla, Ekonomi
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