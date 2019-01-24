Son Dakika Haberleri: Tesla Model 3 Sedan İçin Avrupa'dan Yeşil Işık Geldi

Tesla Model 3 Sedan İçin Avrupa'dan Yeşil Işık Geldi

1 saat önce

Tesla Model 3 Avrupa Satışları Önümüzdeki Ay Başlıyor!

Tesla Model 3 Sedan İçin Avrupa'dan Yeşil Işık Geldi, System.String[]
Tesla Model 3 Avrupa Satışları Önümüzdeki Ay Başlıyor!


Tesla Model 3 için Avrupa teslimatlarına başlamak için gerekli izini aldı! Tesla Model 3 Sedan için Avrupa'dan Yeşil Işık Geldi.

Tesla'ın elektrik otomobil ürün gamında giriş seviyesi olarak adlandırılan Tesla Model 3'ün Avrupa'daki satışına onay çıktı.Model 3'e, Avrupalı yetkililer tarafından kıtada satışına onay verildi.Tesla Model 3 Avrupa satışları önümüzdeki ay başlayabilir.

Tesla Model 3 Sedan için Avrupa'dan Yeşil Işık Geldi!


Amerika başta olmak üzere bazı pazarlarda sınırlı sayıda satışları başlayan elektrikli otomobilin öncülerinden olan TESLA Model 3, Avrupa Birliğinin istediği standartları nihayet yerine getirdi. Model Şubat ayında satışa sunulabilir.

Avrupa'da araçlara ve araç parçalarına lisans verme yetkisi bulunan; Hollanda Taşıt Otoritesi (RDW) yayınladığı onay niteliğindeki belgede modelin gerekli standartları karşıladığı bildirildi.

Tesla için Model 3 oldukça önemli, zira elektrikli otomobil rekabetinde ön sıralarda yer almak konusunda önemli yatırımlar yapan şirket; tam anlamıyla Tüketicilere modellerini zamanında ulaştırabilmiş değil. Şirket özellikle elektrikli araçları için ciddi batarya üretim yatırımları yapıyor.

Bloomberg

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:23 Kaynak: Teknotalk.com

Nicola Tesla, Avrupa, Teknoloji
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Teknoloji Devi Sony, Brexit Nedeniyle Avrupa Genel Merkezini Londra'dan Taşıyacak Euroleague'de Anadolu Efes, Real Madrid Deplasmanında

Adnan Oktar'ın Cezaevindeki Son Hali Herkesi Şaşırttı Yasemin Yalçın, Kemal Sunal ile Tanışma Hikayesini Anlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 04:53:23. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tesla Model 3 Sedan İçin Avrupa'dan Yeşil Işık Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]