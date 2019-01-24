Tesla Model 3 Sedan İçin Avrupa'dan Yeşil Işık Geldi

Tesla
Model 3 Avrupa
Satışları Önümüzdeki Ay Başlıyor!
Tesla Model 3 için Avrupa teslimatlarına başlamak için gerekli izini aldı! Tesla Model 3 Sedan için Avrupa'dan Yeşil Işık Geldi.
Tesla'ın elektrik otomobil ürün gamında giriş seviyesi olarak adlandırılan Tesla Model 3'ün Avrupa'daki satışına onay çıktı.Model 3'e, Avrupalı yetkililer tarafından kıtada satışına onay verildi.Tesla Model 3 Avrupa satışları önümüzdeki ay başlayabilir.
Tesla Model 3 Sedan için Avrupa'dan Yeşil Işık Geldi! Amerika
başta olmak üzere bazı pazarlarda sınırlı sayıda satışları başlayan elektrikli otomobilin öncülerinden olan TESLA Model 3, Avrupa Birliğinin istediği standartları nihayet yerine getirdi. Model Şubat ayında satışa sunulabilir.
Avrupa'da araçlara ve araç parçalarına lisans verme yetkisi bulunan; Hollanda
Taşıt Otoritesi (RDW) yayınladığı onay niteliğindeki belgede modelin gerekli standartları karşıladığı bildirildi.
Tesla için Model 3 oldukça önemli, zira elektrikli otomobil rekabetinde ön sıralarda yer almak konusunda önemli yatırımlar yapan şirket; tam anlamıyla Tüketicilere modellerini zamanında ulaştırabilmiş değil. Şirket özellikle elektrikli araçları için ciddi batarya üretim yatırımları yapıyor.
Bloomberg