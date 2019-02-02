Tesla Model 3'ün Acil Durum Fren Sistemi, Bir Sürücünün Hayatını Kurtardı (Video)

Buzlu bir yolda ilerleyen bir Tesla Model 3 sahibi, acil durum fren sistemi sayesinde büyük bir trafik kazasından son anda kurtuldu. Görüş mesafesinin oldukça düşük olduğu yolda tehlikeyi algılayarak devreye giren sistemin hayat kurtaran hamlesi, araç içi kamera tarafından kaydedildi.Paylaşılan videoda en dikkat çeken nokta ise manevra yaparak kazadan kurtulan diğer araçların yol hakimiyetini kaybetmesine karşın, Tesla'nın yoluna başarıyla devam edebilmesi oldu. Yolda duran aracı görmeden önce otomobilin fren yapmaya başladığını belirten sürücü, "Model 3 benim düzgün şekilde ilerleyebilmemi sağladı. Öndeki beyaz otomobilin başına gelenleri, Model 3'ün otomatik acil durum fren sistemi sayesinde yaşamadım" ifadelerini kullandı. Araç kamerası tarafından kaydedilen görüntüyü aşağıdan izleyebilirsiniz.Acil durum fren sistemi devreye girdiğinde, otomatik pilotun devreye girip girmediğinden emin olmadığını açıklayan araç sürücüsü kazayı atlattıktan sonra büyük bir rahatlama hissi yaşadığını söyledi. Videoda görüntülenen olayın 6 saat süren bir yolculuk sırasında yaşandığını ekleyen Tesla Model 3 sürücüsü, yolculuk boyunca ara ara otomatik pilotun hava koşulları sebebiyle devreden çıktığını belirtti.Tesla'nın ürettiği otomobiller, paylaşılan videodaki gibi birçok kazanın önüne geçerek güvenli olduklarını bir kez daha gösterdi. Geçtiğimiz yıl Model 3, Karayolu Güvenliği Sigorta Enstitüsü (IIHS) tarafından üstün sürüş güvenliği derecesi ile notlandırılmıştı. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından da yüksek güvenlikli otomobil olarak ilan edilen Model 3, şu an yolların en güvenli otomobili olabilir.