Son Dakika Haberleri: Tesla Model 3'ün Üretimini Artırmak İçin İşgücünü Yüzde 7.0 Azaltacak

Tesla Model 3'ün Üretimini Artırmak İçin İşgücünü Yüzde 7.0 Azaltacak

1 saat önce

– Tesla, araçlarından Model 3'ün üretimini artırmak için işgücünden yüzde 7.0 kesinti yapacak.

Tesla Model 3'ün Üretimini Artırmak İçin İşgücünü Yüzde 7.0 Azaltacak, System.String[]
Tesla, araçlarından Model 3'ün üretimini artırmak için işgücünden yüzde 7.0 kesinti yapacak.

Tesla CEO'su Elon Musk'ın açıklamasına göre, bu kesintinin sebebi olarak Tesla'nın Model 3 üretimini artırıken ihtiyacı olan üretim mühendisliği geliştirmeleri için bu kesintiyi yapacak.

İşgücü azaltımı Tesla'nın, üretimi ve karı artırmak için yakın zamanda yaptığı tasarrufların sonuncusu oldu.

Şirketin açıklaması sonrasında, açılış öncesi işlemlerde Tesla hisseleri yüzde 6.0'ya yakın değer kaybetti.

Tesla, hafta başında en düşük fiyatlı modelleri olan Model S ve Model X'lerin üretimini durdurmuştu.

Perşembe günü bir açıklama yapan Musk, şirketin, altı boyunca ücretsiz şarj hediye eden, müşteri yönlendirme politikasına fiyatları yükseltmesi sebebiyle bir son vereceğini söylemişti.

Musk, Tesla'nın elektrikli araç ve güneş enerjili ürünlerinin satışlarının, fosil yakıtla çalışan rakiplerine rakip olmaları için büyük bir mücadele verdiğini söylemişti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:30 Kaynak: DHA

CEO, Elon Musk, Nicola Tesla, Ekonomi
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