Tesla Model Y alevler içinde kaldı! - Son Dakika
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Tesla Model Y alevler içinde kaldı!

24.05.2022 16:36
Tesla Model Y alevler içinde kaldı!

Kanada'da bir Tesla Model Y kullanıcısı elektrikli aracı ile yol alırken otomobilin bir hata uyarısı verdikten sonra alev aldığını belirtti.

En büyük elektrikli otomobil üreticilerinden biri olan Tesla, araçlarının güvenilir olması ile biliniyor. Ancak Kanada'da yaşanan bu olay kafalarda soru işareti bıraktı. Gelen bilgilere göre bir Tesla Model Y, yolda ilerlerken bir anda alevler içerisinde kaldı.

Tesla Model Y elektrik arızasının ardından alev aldı!

Kanada'da bir Tesla kullanıcısı elektrikli aracı ile yol alırken otomobilin bir hata uyarısı verdikten sonra durduğunu belirtti. Aracından dumanlar çıkmaya başladığını aktaran sürücü, sonrasında ise Tesla'nın alev almaya başladığını söyledi. Kapı ve pencerelerin açılmadığını iddia eden sürücü, camları kırarak araçtan zorunda kaldığını vurguladı.

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Olay, Kanada'nın Vancouver kentinde meydana geldi. Uyarı verdikten sonra güç kesen aracın içerisinin bir anda dumanlar kapladığı belirtiliyor. Aracın sürücüsü Jamil Jutha'nın açıklamaları ise şu şekilde:

Kapı ve pencereler açılmadı. Pencereyi tekmeledim, dışarı çıktım ve hemen 911'i aradım.

Tesla Model Y alevler içinde kaldı!

Jutha, 2021 model elektrikli SUV aracını sadece 8 aydır kullandığını belirtiyor. Yaşanan elektrik arızasının ardından çıkan yangında Tesla Model Y'nin kapılarının açılmadığını vurgulayan adam, neyse ki aracın penceresini kırıp dışarı çıkmayı başarmış.

Tesla'nın araçlarında, bu tip durumlarda kapıları açacak olan bir acil durum sistemi bulunuyor. Ancak Jutha, yüksek stresli ve yaşamını tehdit eden olay sırasında acil durum sistemini kullanmasının kolay olmadığını belirtiyor.

Paylaşılan YouTube videosu ise olay sırasında oradan geçen bir kişi tarafından çekildi. 12 dakikalık video araçtan dumanlar çıktığını daha sonra ise alev aldığını görüyoruz. Sonrasında ise itfaiye ekiplerinin yardımı ile araç söndürülüyor.

Hayatımızda yavaş yavaş daha fazla yer edinen elektrikli araçlar diğer otomobillerde olduğu gibi bazı hatalarla karşılaşabiliyor. Peki siz Tesla Model Y'de çıkan bu yangın hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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