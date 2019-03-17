Tesla, Model Y Crossover Modelini Duyurdu

TESLA Model Y Crossover Nihayet Karşımıza Çıktı TESLA Model Y Crossover Özellikleri Neler?

TESLA Model Y Crossover Nihayet Karşımıza Çıktı





TESLA Model Y Crossover Özellikleri Neler?



Tesla'nın son zamanlarda meşgul olduğunu söylemek aslında biraz yetersiz kalıyor. Uzun zamandır beklenen ve daha düşük bütçeli 35 bin dolarlık Model 3 beklentilerine yakın zamanda cevap vermek için siparişleri almaya başlayan şirket showroom'larını kapatma kararını iptal etti.



Şimdi ise MODEL Y Crossover ile karşımıza çıkıyor. İnsanların SUV, mini SUV gibi modelleri giderek sevdiği bir dönemde tamda bu sınıfa uygun bir elektrikli model.



Model Y Crossover 300 mil kullanım mesafesi vaat ediyor. Satış fiyatı ise 42,700 dolar. bir de 39 bin dolarlık standart sürümü olacak ki o da 2021 yılında üretilmeye başlanacak.



Fiyat konusunda rakipleri Kia ve Hyundai ancak özelliklerine bakarsanız, Audi e-tron ve Jaguar'ın I-Pace ile de rekabet edebilir.



Bu modelin sahip olamayacak en önemli özellik ise sanırım Model X'teki Falcon Kapılar.



Şirketin CEO'su Elon Musk şu anda ön siparişlerin açık olduğunu açıkladı. Model'in ayrıca 2019'da üretim hattın çıkacağını da söylüyor. Elbette geçmişte ilan edilen teslim çizelgesine uymakta zorlandığını da biliyoruz. Bu nedenle para yatıranların bu konuyu iyi düşünmelerinde fayda var.



Ayrıca ülkemizde elektrikli otomobil meraklıların da giderek arttığını biliyorum. Tesla modelleri İstanbul yollarında giderek daha fazla görüyoruz. Bu nedenle bana göre de şehir için kullanımda çok daha iyi olabilecek bu modelin Türkiye kullanıcıları şimdiden siparişlerini vermeye başlayacaklardır.



Model Y Crossover'ın satış beklentilerinin de bir önceki modellere göre çok daha fazla olduğunu belirtmekte fayda var. SUV satışlarının bir çok ülkede özellikle ABD'de çok daha iyi olduğunu biliyoruz.



Tesla Model Y Özellikleri





Tüm Tesla modelleri gibi araç çok hızlı. çift motor performanslı Model T Crossover Sıfırdan Yüz KM'te 3.5 Saniyede çıkıyor. Yine çift motor long-range olanı bu süreyi 4.8 saniyede yaparken, tek motorlu model ise 5.5 saniyede yapıyor.



Bu modelle birlikte TESLA "S3XY" yol haritasındaki son aracını da tanıtmış oldu. Model S, Model 3, Model X, Model Y…



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Tesla, Model Y preorder

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