Son Dakika Haberleri: Tesla Model Y"Nin Resmi Duyurusu Bu Yıl Yapılacak

Tesla Model Y"Nin Resmi Duyurusu Bu Yıl Yapılacak

1 saat önce

– ABD merkezli Tesla CEO'su Elon Musk, Model Y prototip üretiminin 2020'de başlayacağını ve resmi duyurunun bu yıl içinde, büyük olasılıkla Mart ayında yapılmasını onayladı.

Tesla Model Y
ABD merkezli Tesla CEO'su Elon Musk, Model Y prototip üretiminin 2020'de başlayacağını ve resmi duyurunun bu yıl içinde, büyük olasılıkla Mart ayında yapılmasını onayladı.

Marketwatch'da yer alan habere göre, Model Y'nin Model 3'e göre daha yüksek olacak ve bagaja sahip olacağı, tek şarjla 200-300 mile kadar yol kat edebileceği ve 0'dan 60 mile 3.5 - 5.5 saniyede çıkabileceği belirtilirken, Model Y'nin ayrıca otonom bir sisteme sahip olabileceği iddiaları da yer aldı.

Model Y, Çin piyasası için Tesla'nın Şangay'da bulunan Gigafactory 3' fabrikasında üretilecek.

Musk, Model Y'nin 2020 yılında bir "üretim devrimine" yol açacağını ekledi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:22 Kaynak: DHA

CEO, Amerika Birleşik Devletleri, Nicola Tesla, Ekonomi
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