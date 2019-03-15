Son Dakika Haberleri: Tesla Model Y'nin Tanıtıldığı Gün, Ford'dan Elektrikli Mustang Paylaşımı

Tesla Model Y'nin Tanıtıldığı Gün, Ford'dan Elektrikli Mustang Paylaşımı

1 saat önce

Tesla'nın Model Y tanıtımının olacağı gün, Ford'un da insanlara gösterebileceği bir şeyler olduğu ortaya çıktı.

Tesla Model Y'nin Tanıtıldığı Gün, Ford'dan Elektrikli Mustang Paylaşımı, System.String[]
Tesla'nın Ford ile oldukça ilginç bir ilişkisi olduğu bir gerçek. Elon Musk'ın gerçekleştirmek istediği S-E-X-Y isimlendirmesini bozan da Model E isminin sahibi olan Ford olmuştu. O yüzden Tesla da Model 3'ü çıkarmıştı.

Tesla'nın S-3-X-Y zincirini tamamlaması da yine Ford'un azizliğine uğradı. Elektrikli Mustang modeline işaret eden bir görsel yayınlayan Ford, Tesla'nın üzerinde toplanan ilginin de dağılmasına yol açtı.




Görselin neyle ilgili olduğu şu an bilinmiyor. 2020 yılında çıkacak olan Mach-E elektrikli Mustang modeline ya da yapım aşamasındaki hibrit Mustang'e ait bir gönderi olabilir.

Ford daha önce 2020 yılında hibrit bir Mustang çıkaracağını açıklamıştı. Coupe bir aracın reklam görsellerinde de benzer renkli bir logo vardı. Firmanın EcoBoost motorlarını birkaç batarya ile güçlendirebileceği düşünülüyor.

Görselin paylaşıldığı tweet de oldukça ilgi çekici. Hold your horses ifadesi, kelimesi kelimesi çevrildiğinde atlarınızı tutun anlamına gelse de gerçekte bir deyim. Bu deyim 'ağır ol, sakin ol' yerine göre 'Hele otur bir soluklan yeğenim' anlamlarına geliyor. Bu da diğer firmalara yönelik bir meydan okuma olabilir.




Tesla'nın Model Y aracı da 2020 yılında piyasaya çıkacak. Daha araçlar piyasaya çıkmadan iki firma arasında ilginç bir çekişme başlamış gibi görünüyor.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:00 

Teknoloji
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